Du 04 juin au 01 août 2021, la Maison Folie Wazemmes accueille l’exposition « Môm’Art Couleurs » !

Exposition Môm’Art

Les enfants et jeunes des écoles de Lille et Hellemmes déclinent cette année la thématique des couleurs en dialogue avec l’exposition Colors, etc. présentée par lille3000 au TriPostal.

Depuis janvier 2021, des artistes et auteurs/illustrateurs, les intervenants thématiques de la Ville et les enseignants les accompagnent dans la réalisation de productions plastiques, mais aussi dans la conception de spectacles et de concerts. Les enfants sont à l’œuvre, et ceci malgré un contexte sanitaire contraignant, en temps scolaire, mais aussi pendant leur temps de loisirs dans les nombreuses structures d’accueil.

Le public pourra découvrir leurs interprétations colorées lors de l’exposition « Môm’Art Couleurs ! » à partir du vendredi 04 juin 2021 à la Maison Folie Wazemmes. Un voyage artistique conçu par les enfants, pour leurs camarades, leurs familles mais aussi tous les amateurs d’art !

Infos pratiques

Maison Folie Wazemmes

70, rue des Sarrazins, Lille

Exposition : gratuit

Horaires d’ouverture :

– mercredi, samedi & dimanche : de 14h à 18h

– jeudi & vendredi : de 9h à 18h

Source : lille3000 – Photo : DR – © Ville de Lille