Du 01 au 08 janvier 2022, la ville de Lille s’illuminera aux couleurs de l’Europe

Dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne du 1er janvier au 30 juin 2022, la Ville de Lille, au cœur de l’Europe, accueillera plusieurs rendez-vous parmi lesquels une réunion informelle des ministres chargés de la Justice et des Affaires intérieures (03 & 04 février 2022) ou le Forum « Innovation, technologies et plurilinguisme » (07 & 09 février 2022).

A la demande du Gouvernement, comme dans d’autres villes françaises, des illuminations célèbreront le début de cette présidence ainsi que la tenue de ces réunion et forum à Lille : le Palais des Beaux-Arts et la Préfecture seront illuminés aux couleurs du drapeau européen, la Grand’Place et le vélum de la rue Gambetta seront illuminés en bleu du 01 au 08 janvier 2022.

Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille