Dimanche 20 mars 2022, le Semi-Marathon fait son Grand Retour dans le centre-ville de Lille

Le dimanche 20 mars 2022, le Semi-Marathon de Lille fait son Grand Retour dans le Centre-ville !

Le parcours en plein centre-ville empruntera les plus belles artères de la ville, le Boulevard de la Liberté, le Boulevard Vauban ou encore Louis XIV qui feront du Semi-Marathon de Lille l’un des plus rapides du monde ! Tout comme les 5 et 10km qui permettront d’exploser des records.

Tarifs

– 15€ pour le Semi-Marathon

– 10€ pour le 10km

– 6€ pour le 5km

– 6€ pour la Foulée Santé – Randonnée 5km



Horaires des courses

Semi-Marathon : 9h

10 km : 11h

5 km : 12h

Foulée Santé – Randonnée 5km : 12h

Départ des courses

Semi-Marathon : boulevard Jean-Baptiste Lebas

10 km : square Daubenton

5 km : boulevard de la Liberté

Foulée Santé – Randonnée 5km : boulevard de la Liberté

Parcours

Semi-Marathon >>> cliquez ici !!!

10 km >>> cliquez ici !!!

5 km >>> cliquez ici !!!

Foulée Santé – Randonnée 5km >>> cliquez ici !!!

Inscription en ligne >>> cliquez ici !!!

Source & image : DR – © Ligue Hauts-de-France Athlé