Dès ce vendredi 30 avril 2021, la Ville de Lille se met aux couleurs du LOSC et lance des actions de pavoisement et de mises en lumière.

En mai 2011, le LOSC déjà deux fois Champion de France, réalisait un doublé historique en remportant la Coupe et le Championnat de France. Dix ans plus tard, les Dogues continuent d’offrir des émotions sportives hors du commun à tous les supporters, grâce à cette saison exceptionnelle.

Appel aux supporters – Photos souvenirs du doublé

Ce vendredi 30 avril 2021, la Ville de Lille lance un appel aux supporters afin de collecter leurs photos souvenirs du doublé de mai 2011 via la page facebook de la Ville. Après une sélection des clichés reçus, les meilleures photos seront exposées sur le fronton de l’Hôtel de Ville.

Des mises en lumières pour soutenir les Dogues



À partir de ce vendredi 30 avril 2021, le Palais des Beaux-Arts, la Grand’Place, l’îlot Comtesse, les Portes de Roubaix et de Gand et la Préfecture s’illumineront aux couleurs du LOSC chaque veille et soir de match du LOSC, jusqu’à la fin de la saison.

oriflammes ET FANIONS DANS LA VILLE

Dès ce vendredi 30 avril 2021, des oriflammes « TOUS ENSEMBLE AVEC LE LOSC ! » seront installés sur les grands boulevards de la ville. De plus, des guirlandes de fanions seront déployées dans plusieurs rues du centre-ville (rue Gambetta, rue de Béthune…). Un affichage sera apposé sur l’Hôtel de Ville (côté Porte de Paris) pour exprimer les encouragements des habitants et de tous les supporters.

Sur la Grand Place, la Déesse supportrice du LOSC



Durant ce week-end, la Déesse, symbole de la ville, portera une écharpe aux couleurs du LOSC.

expositions photographiques pour un doublé historique

À partir du samedi 01 mai 2021, une exposition de photos emblématiques des victoires de 2011 et des célébrations du doublé historique Coupe-Championnat s’offrira au regard des passants autour du Parc Jean-Baptiste Lebas. D’autres expositions seront ensuite installées la semaine prochaine dans l’ensemble des quartiers de la ville.

Une fresque de street-art – prochainement à fives

Pour célébrer le doublé de 2011, une fresque géante de street-art sera prochainement réalisée par l’artiste Abazedatome dans le quartier de Fives. Lillois, supporters, pour encourager et célébrer les Dogues, « TOUS ENSEMBLE AVEC LE LOSC ! »

Source : Ville de Lille / Photos : © Zoom Sur Lille