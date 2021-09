Dany Boon se produira au Zénith de Lille le dimanche 05 décembre 2021

Dimanche 05 décembre 2021 à 18h, Dany Boon se produira au Zénith de Lille !



Dany Boon au Zénith de Lille

Dany Boon remonte exceptionnellement sur scène pour un spectacle caritatif en compagnie d’autres artistes au profit du Ch’ti Fonds.

Le Ch’ti Fonds, créé à la suite de la sortie de Bienvenue chez les Ch’tis, finance des projets à caractère social, médico-social, humanitaire, culturel, de protection et de mise en valeur de l’environnement. La particularité de cette initiative : elle s’adresse en priorité aux habitants de la région des Hauts de France.

Partager les fruits de son succès

En 2008, quelques mois après la sortie du film Bienvenue chez les Ch’tis (qui avait déjà totalisé plus de 20 millions d’entrées) Dany Boon, auteur, réalisateur et principal interprète, ainsi que Jérôme Seydoux et Pathé Distribution se sont tournés vers la Fondation de France pour créer le Ch’ti Fonds. En accord avec les autres ayants-droits du film, ce fonds serait alimenté par les bénéfices nets des ventes de produits dérivés du film. Une manière de mettre ce succès commercial sans précédent au service de l’intérêt général, et de partager de manière durable cette réussite avec ceux et celles à qui ce film était consacré : les Ch’tis, habitants du Nord de la France.

Les multiples enjeux d’un territoire

Le Ch’ti Fonds peut intervenir à l’échelle nationale, mais il destine une part importante de son soutien aux associations actives dans le Nord, où des projets à dimension culturelle, sociale ou médicale sont soutenus. Pour répondre aux besoins locaux, la priorité a été donnée aux actions concrètes en matière de réinsertion de chômeurs, d’accompagnement de personnes sans domicile fixe et d’accueil d’enfants orphelins ou hospitalisés.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Le prix des places est à partir de 49€.



Source : Verone Production / Images : DR – © Chicon & GCP