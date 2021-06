Chaque 1er dimanche du mois, une partie du boulevard de la Liberté sera piéton

A partir du dimanche 06 juin 2021, chaque premier dimanche du mois, la Ville de Lille met en place les « Dimanches de la Liberté » : une piétonisation temporaire du Boulevard de la Liberté*, de 14h à 18h. Un après-midi qui invite à la promenade, à pied, en vélo ou trottinette, à (re)découvrir la ville, seul, en famille ou entre ami.

Entre 14h30 et 17h30, des activités mettant à l’honneur les mobilités douces (taxisvélos) et le sport (athlétisme, fitness, marche nordique…) y seront proposées, ainsi que des jeux pour enfants (roller, Longboard,…) avec le concours d’associations.

* De la Place de la République au Boulevard Vauban, à l’exception de la rue Nationale qui reste circulante.

Sur le périmètre des « Dimanches de la Liberté », chaque premier dimanche du mois, entre 14h et 18h, la circulation routière est interdite. Seuls les véhicules de sécurité et les bus (en voie dédiée sur deux sens de circulation) peuvent circuler. Les riverains disposant d’un parking privé peuvent le quitter et le regagner. Le stationnement est interdit de 01h à 18h.

Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille