En 2021, le groupe Indochine se produira à l’occasion de son Central Tour dans cinq stades en France, dont le Stade Pierre Mauroy le samedi 03 juillet 2021 ! Pour remercier, les personnes en « première ligne » lors du confinement, le groupe Indochine va offrir 50 x 2 places par concert !



des places pour les personnes en « première ligne »

A tous ceux qui étaient en première ligne pendant les deux mois de confinement, qui nous ont aidé à le vivre (pompiers, caissiers, livreurs, soignants et aide-soignants, ambulanciers, policiers et gendarmes, boulangers…), 100 places (50×2) vous seront réservées dans chaque stade du Central Tour d’Indochine :

– Bordeaux : Stade Matmut Atlantique

– Marseille : Stade Orange Vélodrome

– Paris : Stade de France

– Lyon : Groupama Stadium

– Lille : Stade Pierre Mauroy

Pour s’inscrire :

Il suffira d’envoyer un e-mail à l’une des adresses ci-dessous, avec votre nom, prénom, profession et adresse mail. Un huissier de justice sélectionnera au hasard 50 personnes remplissant les conditions par ville, et seules ces personnes seront contactées par retour de mail, un justificatif de leur activité durant le confinement leur sera alors demandé (planning de travail, attestation employeur, photos…). Ces personnes seront contactées avant l’ouverture de la billetterie le 29 septembre 2020 et leur invitation (valable pour 2 personnes) seront à imprimer ou à faire scanner.

Lille (Stade Pierre Mauroy, le 03 juillet 2021), envoyez un mail à : frontline.indo40lille@gmail.com

1 seule participation autorisée pour la totalité des 5 stades. Merci de ne pas envoyer de mails en doublons, ils ne seront pas pris en compte. Réservé aux personnes majeures.

Règlement déposé chez SCP BABAU CHAMBON Huissiers de justice, 1 rue Hoche, 83000 Toulon, et disponible sur demande mail sur le site de l’étude contact@toulon-huissiers.com.

Sources & images : DR – © Indochine / © Play Two