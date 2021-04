« Silence, moteur, ça tourne, action ! » Minute Papillon Productions recherche des figurants, des petits rôles muets et des seconds rôles pour le court-métrage de comédie intitulé Prudence Ledoux réalisé par Laura Piani et soutenu par Pictanovo et OCS. Le tournage se déroulera à la fin du mois d’avril 2021.

Castings