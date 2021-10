Casting pour le tournage de « Disparition Inquiétante » réalisé par Arnaud Mercadier

Dans le cadre du tournage d’un unitaire France 2 produit par Decaelis et réalisé par Arnaud Mercadier « Disparition Inquiétante », la production recherche pour des rôles secondaires et petit rôles de nombreux comédiens :

un comédien entre 40 et 50 ans, de type maghrébin. Orthophoniste, bienveillant et altruiste avec les autres, il a de l’humour.

une comédienne entre 25 et 35 ans, jeune fille émotive, fragile.

un comédien entre 50 et 60 ans, charismatique, bel homme, pour incarner le PDG d’une société pharmaceutique.

des filles et garçons entre 16 et 18 ans, (16 ans révolu en septembre 2021) paraissant plus jeune.

des filles entre 18 et 22 ans.

tournage du 15 novembre à fin décembre 2021 dans la métropole lilloise et alentours.

Plus d’infos sur le Casting sur le site de Cast Prod >>> cliquez ici !!!

Source : Cast Prod – Photo : © Zoom Sur Lille