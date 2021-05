Casting à Lille pour le tournage de la série « Toutes ces choses qu’on s’est pas dites » réalisée par Miguel Courtois avec Jean Reno

« Silence, moteur, ça tourne, action ! » Cast Prod recherche des figurants pour le tournage de la série « Toutes ces choses qu’on s’est pas dites » réalisée par Miguel Courtois avec Jean Reno pour Canal Plus.

Casting

La production recherche :

Des personnes entre 16 et 99 ans : tout profil, toute origine, look particuliers (cheveux court , mi-long à longs avec possibilité d’ajustement sur la longueur en fonction de l’époque).

Tournage entre le 15 juin 2021 et le 1er juillet 2021 à Lille et ses alentours

Journées importantes :

– Séquences club de jazz parisien + pub anglais 1957 / Mercredi 16 juin 2021

– Séquences Berlin 1989 / Mardi 15 juin 2021 et jeudi 17 juin 2021 (Quelques voitures figurations correspondants à l’année et au pays)

– Séquences époque 2005 France et L’Allemagne ( voiture figurations correspondants à l’année et aux pays )

– Séquence vernissage époque actuelle / Mardi 29 juin 2021 (Smokings, robes de soirées..)

Rémunération au tarif syndical Figuration : 84,50€ brut la journée (repas prévu)

Essais costumes à prévoir à Lille (date à définir ) : 15€

Un test PCR est à prévoir deux jours avant le tournage.

Plus d’infos sur le Casting sur le site de Cast Prod >>> cliquez ici !!!

Source : Cast Prod – Photo : © Zoom Sur Lille