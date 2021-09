Braderie des Commerçants lillois 2021 : bonnes affaires, braderie 100 % BD, Moules-Frites, Animations (musique, foire aux manèges…),…

Vendredi 03 (à partir de 19h), samedi 04 et dimanche 05 septembre 2021, la Braderie des Commerçants propose une flânerie extraordinaire dans les rues lilloises : des bonnes affaires dans les commerces de la ville, une braderie de la BD au Palais des Beaux-Arts, et de nombreuses expositions et animations gratuites dans toute la ville, dans le respect des règles sanitaires.

Braderie des commerçants Lillois



Les commerçants et la Ville de Lille ont imaginé un joyeux rendez-vous alliant shopping, culture et convivialité, adapté aux règles de sécurité. Ces 3 jours sont une invitation à flâner dans tous les quartiers et à pousser la porte des boutiques, librairies, galeries d’art et musées. L’occasion aussi de s’amuser à la Foire aux Manèges, d’assister à des concerts itinérants et spectacles « surprise », ou simplement de prendre le temps d’un verre en terrasse… Sans oublier l’incontournable dégustation de moules !

Braderie BD au Palais des Beaux-Arts

Une vingtaine de stands 100 % BD vous attendent dans l’Atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille. L’Open Museum François Boucq, consacré à l’auteur de BD lillois, sera pour l’occasion ouvert et gratuit tout le week-end. La Bibliothèque Municipale vous accueillera au cœur de l’Open Museum, dans un espace dédié à la lecture.

Samedi 04 septembre 2021 de 10h à 19h et dimanche 05 septembre 2021 de 10h à 18h.

Votre pass sanitaire vous sera demandé pour accéder au musée.

Braderie 100% BD Open Museum François Boucq

Collectif Week-end d’Artistes – Les Parvis du Samedi

Samedi 04 septembre 2021 de 11h à 19h

Les Mascarades de la Cie du Tire-Laine – Représentation d’une déambulation musicale

Des animations musicales en duo, trio ou quartet, des spectacles, des contes et des ateliers

Samedi 04 septembre 2021 de 14h à 18h et le dimanche 05 septembre 2021 de 14h à 18h

Disco Mobile

Déambulation d’un camping-car musical avec une chanteuse

Samedi 04 & dimanche 05 septembre 2021 de 14h à 18h



Déambulation d’un Soundbike Musical

Samedi 04 & dimanche 05 septembre 2021 de 14h à 18h

Animation de Danse et de Musique Traditionnelle Argentine (Tango) – Vieille Bourse

Dimanche 05 septembre 2021 de 19h30 à 22h30

Marché aux Livres

Le Marché aux Livres dans la cour intérieur de la Vieille Bourse est ouvert samedi 04 septembre 2021 et dimanche 05 septembre 2021 de 13h à 19h.

Foire aux Manèges de Lille



Sur le Champ de Mars, la Foire aux Manèges et ses nombreuses attractions sont ouvertes au public.

Samedi 04 septembre de 14h à 2h & dimanche 05 septembre 2021 de 14h à 23h



Samedi 04 septembre 2021 Dimanche 05 septembre 2021 A partir de 15h : Parade du Roi Lion A partir de 21h : Parade Féérique

A partir de 15h : Pokémon – Cosplay Day



Lille, Ville Gourmande

Les bars, brasseries, restaurants accueillent le public pendant tout le week-end dans l’esprit de la grande Braderie, pour un verre en terrasse ou l’incontournable dégustation de moules !

Pour les amateurs de tradition, direction les estaminets pour découvrir les spécialités flamandes, des plats généreux et réconfortants.

La gastronomie à Lille, ce sont aussi des artisans réputés, chocolatiers, pâtissiers, fromagers…

Retrouvez tous nos articles sur la Braderie des Commerçants Lillois 2021

Source : Ville de Lille – Photos & images : DR – © Ville de Lille / © Foire aux Manèges – Christophe Pasquet / © Zoom Sur Lille