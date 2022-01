Bon Plan Cinéma : les Incontournables UGC 2022 à 3,50€ la place pour tous

Avis aux cinéphiles ! Comme chaque année, UGC vous propose un bon plan cinéma : les Incontournables, une sélection de longs métrages qui ont marqué l’année 2021 pour 3,50€ la place pour tous.

Du mercredi 12 au mardi 18 janvier 2022 inclus, les 17 Incontournables UGC de l’année 2021 sélectionnés en partenariat avec les rédactions du Figaro reflètent la diversité de la production cinématographique française et internationale qu’UGC s’attache à mettre en avant tout au long de l’année : des comédies aux drames, du cinéma grand public aux films Art et essai, des succès populaires aux œuvres d’auteur.

Découvrez la Liste des films à 3,50 € :

The Father

Nomadland

Les 2 Alfred

Annette

Titane

La Loi de Téhéran

Bac Nord

Drive my car

Une histoire d’amour et de désir

Boîte noire

Dune

Eiffel

Julie (en 12 chapitres)

Illusions perdues

Compartiment n°6

Aline

L’Événement

Dans la métropole lilloise, les cinémas UGC Ciné Cité Lille et UGC Ciné Cité Villeneuve d’Ascq participent à l’opération.

Films à l’affiche à UGC Lille

Films à l’affiche à UGC Villeneuve d’Ascq

Source & image : DR – © UGC