Bellewaerde Park en Belgique ouvre ses portes à partir du samedi 08 mai 2021

Bellewaerde Park ouvre ses portes à partir du samedi 08 mai 2021. Les visiteurs pourront découvrir la nouvelle montagne russe familiale Wakala. L’ouverture des parcs d’attractions en Belgique fait partie de la poursuite du déploiement du plan plein air à partir du 08 mai 2021. L’équipe de Bellewaerde Park est prête à accueillir à nouveau les visiteurs au sein du parc. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir une visite aussi sûre que possible.

Mesures supplémentaires

Les visiteurs devront réserver leur visite en ligne à l’avance. De cette manière, la capacité d’accueil sera fortement réduite et une distance suffisante pourra être créée entre les visiteurs dans le parc. De plus, il existe de nombreux endroits pour se désinfecter ou se laver les mains. Le port du masque est obligatoire dans le parc dès l’age de 12 ans et sur les attractions, à partir de 6 ans. En mettant en œuvre ces mesures, Bellewaerde Park est convaincu de créer un environnement sûr pour tous ceux qui souhaitent se détendre et s’amuser.

Le plaisir en plein air

Bellewaerde Park est un vaste parc verdoyant où les familles et les groupes peuvent passer une journée pleine de plaisir et d’aventures. Ils pourront découvrir la nouvelle montagne russe familiale, Wakala et admirer de près Kamala, la petite dernière de la famille des girafes de Rothschild, une espèce très menacée.

