[Appel à candidatures] Séries Mania Institute lance Eureka Séries

Séries Mania Institute lance Eureka Séries, une formation intensive de 14 semaines à temps plein à destination des scénaristes et producteurs de séries venus de toute l’Europe. Cette initiative, créée par le Séries Mania Institute en partenariat avec La Fémis, vise à former les professionnels d’une industrie en pleine mutation.



Laurence Herszberg, Directrice générale de Séries Mania

« Nous sommes très fiers de proposer avec le Séries Mania Institute cette première formation de haut niveau intra européenne d’une durée de 4 mois. Les participants constitueront ainsi un véritable réseau collaboratif à même de travailler immédiatement avec tous les professionnels de l’industrie sérielle et auront pour mission d’ouvrir le secteur à une offre globale et diversifiée. »

Eureka Séries s’adresse aux professionnels émergents de l’industrie des séries qui doivent avoir été crédités au moins une fois au générique d’une série (diffusée à la télévision ou en ligne), d’un court-métrage ou d’un long-métrage.

Les Grandes lignes

Formation du 6 septembre au 10 décembre 2021,

à Lille,

12 participants (6 scénaristes / 6 producteurs),

14 semaines à temps plein,

1 jury de professionnels issus de l’Alliance (France Télévisions, RAI, ZDF),

Conférences, ateliers, masterclasses, cours théoriques, développement de projets originaux.

En partenariat avec La Fémis (France) et le soutien de plusieurs écoles européennes l’ECAM (Espagne), la Lodz Film School (Pologne), l’Internationale Filmschule Köln (Allemagne), Il Centro Sperimentale (Italie) et le Westerdals Institute (Norvège).

Les Objectifs

Constituer un réseau européen qui encourage l’échange de savoir-faire et la collaboration créative transfrontalière.

Renforcer le langage commun entre les professions de l’industrie (scénario, réalisation, production et diffusion) pour fluidifier les processus créatifs et faire face à la hausse du volume de productions.

Ouvrir l’industrie des séries à des profils plus diversifiés, qu’il s’agisse des personnages créés ou des personnes qui les créent.

Plus d’infos sur le site de Séries Mania >>> cliquez ici !!!

Source & image : DR / © Séries Mania