A partir du mardi 06 avril 2021, le Zénith de Lille devient un Grand Centre de Vaccination

Un Grand Centre de Vaccination ouvrira ses portes mardi 06 avril 2021 dans les locaux du Zénith de Lille. Les moyens mis en œuvre par les centres de vaccination du CHU de Lille, de Fives et de l’Institut Pasteur de Lille y seront mutualisés, accrus, et renforcés par des professionnels libéraux.

Coordonné par le CHU de Lille, ce centre sera ouvert 7 jours sur 7. 650 injections par jour seront réalisées dès la première semaine d’ouverture, avec une perspective de montée en charge. Jusqu’à 1300 injections pourront être réalisées par jour, en fonction des approvisionnements, grâce au concours de la communauté professionnelle territoriale de santé Lille Ouest, des professionnels de santé libéraux, l’appui du SDIS du Nord et l’engagement de l’Institut Pasteur et de la Métropole Européenne de Lille.

Ouverture des inscriptions sur Doctolib dès le 02 avril 2021

Le Centre de Vaccination Zénith de Lille ouvre à partir du mardi 6 avril de 9h à 13h et de 14h à 18h, du lundi au dimanche. La prise de rendez-vous se fait via le portail Doctolib, à compter du vendredi 2 avril 2021.

Un centre d’appel téléphonique sera disponible pour les prises de rendez-vous à partir de mercredi 7 avril 2021 au 03 62 94 36 77.

Ce dispositif repose sur l’expertise des équipes du CHU de Lille, qui coordonne l’organisation et forme les professionnels. Les moyens mis en œuvre proviennent des centres de Lille-Fives, de l’Institut Pasteur de Lille, et du CHU, ainsi que des professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) et du SDIS du Nord, activé par le Préfet. L’approvisionnement en vaccins est placé sous la responsabilité de la pharmacie du CHU de Lille, qui est un des établissements pivots pour le stockage et la distribution des doses dans le département.

Les publics cibles pouvant prendre rendez-vous sont ceux définis par la politique vaccinale nationale et évolueront avec les priorités. Dans l’immédiat sont concernés :

Toutes les personnes de plus de 70 ans

Les professionnels de santé

Les personnes âgées de 50 à 69 ans, avec comorbidités

Les personnes présentant un haut risque de développer une forme grave de Covid-19, sur présentation d’un courrier de leur médecin traitant

Le Centre de Vaccination Zénith de Lille accueillera également les personnes qui avaient des rendez-vous déjà programmés à la salle des fêtes de Fives et l’Institut Pasteur, dont les moyens sont relocalisés au Zénith. Les centres de vaccination de Pasteur et de Fives fermeront leurs portes à partir du samedi 03 avril 2021 à 12h.

De nombreux partenaires engagés

En lien avec le CHU de Lille et la Ville de Lille, l’ouverture du Centre de Vaccination Zénith de Lille est possible grâce à la mobilisation du Zénith de Lille, de la Métropole Européenne de Lille, l’Institut Pasteur de Lille, du centre de santé Lille Fives et de tous les professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé « Lille- Ouest », en lien avec le conseil de l’ordre des médecins, et les unions régionales de professionnels de santé, pharmaciens, médecins libéraux, sages-femmes et infirmiers libéraux.

En mettant en commun, au Zénith de Lille et avec son concours, des moyens exceptionnels pour accroître encore la capacité de vaccination, l’ensemble des partenaires démontrent, comme ils l’ont fait depuis le début de la crise sanitaire, leur détermination dans la lutte contre la covid-19.

Accroitre les moyens de vaccination

L’approvisionnement en flacons détermine la capacité de vaccination du centre pour fonctionner à son rythme maximal. 650 injections quotidiennes sont possibles à partir du 06 avril, avec un objectif de montée en puissance jusqu’à 1300 injections par jour.

La vaccination, c’est l’espoir et cela reste le meilleur moyen de sortir de cette épidémie.

Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille