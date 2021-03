A partir du lundi 29 mars 2021, 72% de l’offre TER sera proposée dans la Région Hauts-de-France

En raison de la situation sanitaire préoccupante en Ile-de-France et Hauts-de-France, le gouvernement a annoncé jeudi dernier de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus Covid-19.

En accord avec la Région Hauts-de-France et après avoir observé l’évolution des besoins de déplacements des usagers, les équipes de SNCF travaillent à la mise en œuvre d’un nouveau plan de transport. Il prendra effet à compter du lundi 29 mars 2021 en Hauts-de-France.

TER réalisera en moyenne 72% de son plan de transport habituel, en privilégiant autant que possible les trains de pointe, en matinée et en soirée.

83% des TERGV seront maintenus pour assurer un aller/retour domicile-travail en semaine.

TGV assurera au moins 2 allers-retours par jour en semaine entre Paris et chaque ville de la région. La fréquence quotidienne entre Lille et Paris sera de 8 allers-retours et de 6,5 entre Arras et Paris.

Les dispositions voyageurs à retenir

La gratuité est maintenue pour les déplacements en TER des soignants et des personnes se rendant sur un lieu de vaccination.

Les abonnements TER Hauts-de-France sont remboursables jusqu’à J-1. Plus d’information sur le site TER Hauts-de-France.

Tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités sont rendus échangeables et remboursables sans frais jusqu’au dernier moment (jusqu’à 1h30 avant le départ pour OUIGO) jusqu’au 18 avril 2021 inclus, pour tenir compte des mesures gouvernementales.

Pour se déplacer, les voyageurs doivent être munis de leur titre de transport et de leur attestation de déplacement dérogatoire dans les départements où celle-ci est requise.

L’information voyageurs

SNCF invite les clients à se renseigner via les canaux d’information voyageurs.

L’application l’Assistant SNCF (Google Play & App Store).

Le site oui.sncf

Le site ter.sncf.com/hauts-de-france

Contact TER Hauts-de-France : 0 805 50 60 70 (du lundi au vendredi, de 6h à 20h. Appel et service gratuits).

Les horaires des trains seront consultables à partir de ce dimanche 28 mars 2021 à 17h. Le plan de transport TER sera alors stable, sans évolution pendant la période d’adaptation.

Source : SNCF – Photos & images : DR – © SNCF / © Région Hauts-de-France