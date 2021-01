A partir du 16 janvier 2021, liaison TER entre Lille et Paris les week-ends et les jours fériés

A partir du samedi 16 janvier 2021, la Région Hauts-de-France et SNCF proposent une liaison directe en TER entre Lille Flandres et Paris Nord via Douai, Arras, Longueau et Creil. Deux allers et retours quotidiens seront accessibles aux habitants de la région pour se rendre à Paris en TER, en 2h10*. Cette nouvelle relation permettra aussi aux habitants du sud de la région de rejoindre Lille sans correspondance par Paris ou Amiens, avec par exemple le trajet Creil – Lille en 1h41*.

2 allers et retours les samedis, dimanches et jours fériés

Lille Flandres : 9h12 > Paris Nord : 11h25

Paris Nord : 10h22 > Lille Flandres : 12h32

Lille Flandres : 19h12 > Paris Nord : 21h29

Paris Nord : 18h28 > Lille Flandres, 20h52

L’offre est valable les samedis, dimanches et jours fériés, à partir de 10€ par adulte et 1€ par enfant**. La vente débute le 12 janvier 2021 en gare, sur le site TER Hauts-de-France, l’Assistant SNCF (Google Play & App Store) et les agences en ligne (tarif promotionnel à 10€ disponible en ligne uniquement).

* meilleur temps de parcours

**enfant de moins de 12 ans (voyage gratuit pour les enfants de moins de 4 ans)

Source : SNCF – Photos & images : DR – © SNCF / © Région Hauts-de-France