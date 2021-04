A partir du 03 avril 2021, les parcs, jardins et squares de Lille seront ouverts jusqu’à 18h45

Dès le samedi 03 avril 2021, les parcs, jardins et squares de la ville de Lille restent ouverts au public jusque 18h45, afin de garantir le respect du couvre-feu. Des contrôles y seront effectués, par la police municipale et la police nationale, afin d’y assurer le respect des mesures sanitaires en vigueur et l’interdiction des regroupements, tout comme dans le reste de l’espace public.

Source : Ville de Lille / Photo : © Zoom Sur Lille