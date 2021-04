A partir de mi-avril, deux nouveaux points de collecte « Le Court Circuit » s’installent sur le réseau ilévia

Après un premier point de collecte au sein de la station République Beaux-Arts, ilévia poursuit son partenariat avec « Le Court Circuit ». Deux nouveaux points de collecte seront ainsi installés sur les P+R de Don Sainghin à partir du 14 avril 2021 et de 4 Cantons à Villeneuve d’Ascq à compter du 21 avril 2021. Les voyageurs du réseau ilévia et usagers du parking relais pourront ainsi profiter de produits frais et locaux, préalablement commandés sur le site du court circuit. Une initiative à travers laquelle ilévia souhaite enrichir l’expérience client des voyageurs sur le réseau ilévia, tout en encourageant la consommation de produits locaux sur le territoire de la MEL.

Fondé en 2013, Le Court Circuit permet de commander en ligne des produits issus de l’agriculture et de l’artisanat local, à retirer ensuite en points de collecte. A travers ce projet, l’objectif est de favoriser un mode de consommation responsable qui valorise les producteurs, limite le gaspillage et promeut des produits de qualité. Le Court Circuit enregistre plus de 1000 commandes par semaine auprès de 150 producteurs locaux. Après un premier point de collecte installé sur le réseau ilévia au sein de la station République Beaux-Arts, ces deux nouvelles implantations viennent renforcer la présence du Court Circuit sur la métropole lilloise.

Depuis plusieurs années, ilévia a ainsi entrepris plusieurs initiatives en ce sens, à l’image du développement d’une offre de services et des commerces de proximité au sein des stations de métro. Cette fois, l’exploitant du réseau étend cette offre aux P+R de Don Sainghin et 4 Cantons à Villeneuve d’Ascq qui comptent chaque jour près de 900 usagers. Une manière également de mettre en avant les savoir-faire régionaux du territoire et de permettre à chacun de s’engager en faveur d’une consommation plus durable.

Les métropolitains qui souhaitent récupérer leur panier de produits régionaux sur les P+R peuvent d’ores et déjà passer commande le site du court circuit. Les distributions s’effectueront tous les mercredis de 16h à 18h45 durant la période soumise au couvre-feu. Elles se feront ensuite de 16h30 à 19h.

Source : ilévia – image : DR / © Le Court Circuit