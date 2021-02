A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, le Stade Pierre Mauroy accueillera 5 matchs (France, Angleterre, Écosse…)

Après l’EuroBasket 2015, l’Euro 2016 de football et la Coupe Davis de tennis, la Métropole Européenne de Lille (MEL) accueillera pour la première fois la plus prestigieuse des compétitions de rugby. Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France du 08 septembre au 28 octobre 2023, 5 matchs seront organisés au cœur de la métropole, au Stade Pierre Mauroy.

Calendrier des matchs qui se dérouleront au stade Pierre Mauroy



Ce calendrier se précisera à l’issue des matchs de qualification qui se poursuivront en 2021 et 2022.

Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille

« C’est un honneur pour notre territoire de pouvoir accueillir cet événement sportif majeur qu’est la Coupe du Monde de Rugby 2023. Les 5 matchs qui se dérouleront au stade Pierre Mauroy sont autant de leviers de développement, vecteurs d’importantes retombées économiques, touristiques et médiatiques. Cela sera une fois de plus l’occasion pour notre métropole de démontrer tout son savoir-faire en matière d’accueil de grands évènements sportifs. Nous nous tenons d’ores et déjà prêts à accueillir les supporters du monde entier qui viendront assister aux matchs.»

🏉 du 14 septembre au 8 octobre 2023,

La Coupe du Monde de Rugby 2023 sera en effet un puissant vecteur économique et social pour les villes et métropoles hôtes, premiers bénéficiaires des retombées économiques et touristiques de l’évènement avec 1,1 milliard d’euros d’impact direct et 17 000 emplois créés ou soutenus.

Pour la Métropole Européenne de Lille, cela représente par ailleurs plus de 32 millions d’euros de retombées économiques liées au seul secteur du tourisme.

La Coupe du Monde de rugby France 2023

La France, pays organisateur, et la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, se rencontreront pour le match d’ouverture le 08 septembre 2023 pour lancer en beauté les festivités du bicentenaire de la naissance du rugby.

Le match d’ouverture et la finale de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 auront lieu au Stade de France.

L’extension de la phase de poule et les week-ends à double affiche offriront les conditions parfaites pour des matchs passionnants.

Le tournoi sera accessible à la France entière à travers neuf villes hôtes.

La France ambitionne d’accueillir une Coupe du Monde de Rugby spéciale et durable.

Les informations sur la billetterie seront annoncées le 04 mars 2021.

France 2023 marquera le bicentenaire de la naissance du rugby.

Un nouveau format de calendrier

Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, toutes les équipes disposeront d’un minimum de cinq jours de repos entre chaque match et d’un groupe de 33 joueurs, optimisant la récupération et la préparation tout en améliorant les performances sur le terrain.

Tous les matchs seront organisés entre le mercredi et le dimanche afin de maximiser la participation des fans et de susciter de plus grandes audiences. Sept week-ends avec une double affiche à chaque fois créeront une ambiance de fête inoubliable dans les villes hôtes. S’appuyant sur l’impact économique record de la RWC 2019 au Japon, France 2023 sera la Coupe du Monde de Rugby la plus marquante et la plus durable de tous les temps, laissant un héritage tangible pour la société et le rugby.

