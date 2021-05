A compter du 03 mai 2021, la SNCF propose plus de trains

Avec la fin de la limitation des déplacements inter-régionaux ce lundi 03 mai 2021, l’ensemble des agents de SNCF Voyageurs se mobilise pour accompagner cette nouvelle étape et être au rendez-vous de la reprise de la mobilité.

Depuis le début de la pandémie, SNCF Voyageurs poursuit un double objectif : observer l’évolution des besoins de déplacements des voyageurs ; et adapter si nécessaire l’offre de transport proposée pour y répondre.

TGV , intercités

Depuis le début de l’année, ce sont en moyenne 3 TGV sur 4 qui étaient en circulation, qui avaient été ramenés à 4 TGV sur 10 durant la période de mesures sanitaires renforcées.

A compter du lundi 03 mai 2021, l’offre grand vitesse (TGV, INOUI, OUIGO) remonte progressivement : elle atteindra 8 TGV sur 10 en moyenne à partir du 07 mai 2021, avec des renforts prévus les week-ends et près de 100% de l’offre assurée sur les axes Atlantique et Sud-Est pour les ponts de mai. SNCF Voyageurs continuera d’observer l’évolution de la demande et pourra éventuellement procéder à d’autres adaptations au fil des prochaines semaines.

S’agissant des trains Intercités, qui étaient à 50% de l’offre normale durant la période de mesures sanitaires renforcées, le plan de transport sera à compter du lundi 03 mai 2021 remonté à 75% de l’offre normale, en application des décisions du ministère chargé des Transports, autorité organisatrice de ces lignes.

Concernant les TGV Internationaux, l’offre continue d’être adaptés à la demande et aux mesures sanitaires prises par les Etats :

– 1 aller/retour quotidien en Eurostar Londres-Lille-Bruxelles-Amsterdam

Pour des voyages jusqu’au 09 mai 2021 inclus, tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au dernier moment (jusqu’à 1h30 avant le départ pour OUIGO).

Afin de permettre une réservation en toute sérénité pour les vacances d’été, tous les billets pour des voyages du 10 mai au 29 août 2021 inclus sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’à 3 jours inclus avec la date de départ. Cela concerne TGV INOUI, OUIGO, Intercités et les TGV Internationaux (TGV France Italie, DB & SNCF en coopération, TGV Bruxelles-Province, TGV Luxembourg, TGV Fribourg et RENFE & SNCF en coopération). Pour les trajets entre la France et la Suisse, les billets TGV Lyria sont échangeables sans frais, jusqu’au départ du train.

Tous les billets sont disponibles sur les sites et application OUI.sncf et OUIGO.com, en gares, en boutiques et dans les agences agréées SNCF.

Trains Régionaux

S’agissant des trains régionaux, SNCF Voyageurs travaille à la demande de chaque région et autorité organisatrice à la remontée progressive des plans de transport. Depuis, le début de l’année, la fréquentation des trains régionaux est en moyenne d’environ 50% par rapport à la normale.

Les plans de transport TER ont ainsi commencé à être rehaussés et représentent désormais en moyenne nationale plus de 90% des trains habituels circulant en semaine (contre 50% durant la période de mesures sanitaires renforcées), avec des niveaux variables selon les régions.

Les voyageurs sont invités à vérifier la circulation de leur train la veille à partir de 17h sur les sites Transilien, TER et l’Assistant SNCF.

Toutes les mesures continuent d’être prises pour garantir la sécurité sanitaire des voyages : le port du masque est obligatoire dès l’entrée en gare et durant tout le trajet et massivement respecté par les voyageurs, et tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement.

Source : SNCF Voyageurs – Photo : © Zoom Sur Lille