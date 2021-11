A compter du 01 janvier 2022, les transports en commun de la MEL seront gratuits pour les moins de 18 ans

A compter du 01 janvier 2022, les transports en commun sur le territoire de la MEL seront gratuits pour les moins de 18 ans. Cette mesure devrait favoriser la mobilité des jeunes de la métropole lilloise. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les démarches à effectuer ? ilévia livre ici les infos pratiques à retenir pour obtenir son titre de transport gratuit en toute sérénité.

Qui peut bénéficier de la gratuité et quels sont les services concernés ?

A compter du 01 janvier 2022, toute personne âgée de moins de 18 ans, disposant d’une carte Pass Pass et résidant sur le territoire de la MEL pourra voyager gratuitement et en illimité sur l’ensemble du réseau ilévia (bus, métro, tram). La gratuité concerne également les lignes du réseau de bus Arc en Ciel circulant sur le territoire de la MEL, ainsi que les services V’lille, Transport sur Réservation et Handipole.

Pour voyager en règle, il suffira alors de disposer d’une carte Pass Pass personnelle chargée d’un « titre moins de 18 ans » et de continuer à valider à chaque trajet.

Comment obtenir mon titre « Moins de 18 ans » ?

Pour les voyageurs disposant d’ores et déjà d’une carte Pass Pass personnelle avec un Profil 4-25 ans actif, le titre sera chargé automatiquement à distance sur la carte afin de permettre son utilisation dès le 01 janvier 2022.

Les voyageurs possédant une carte Pass Pass personnelle sans avoir de profil 4-25 ans, doivent faire une demande de profil sur le site ilévia.fr ou en agence avant le 01 décembre 2021. Le « titre moins de 18 ans » sera alors chargé automatiquement pour une utilisation au 01 janvier 2022.

Les voyageurs ne disposant pas d’une carte Pass Pass personnelle devront en faire la demande sur le site ilevia.fr (la carte coûte 4€). La souscription en ligne sera accessible à compter du 17 novembre 2021. La carte chargée du « titre moins de 18 ans » leur sera envoyée par courrier.

L’ensemble des modalités d’accès et documents à fournir sont renseignés ici : https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/gratuite/

Comment fonctionne la gratuité pour le service V’lille ?

Le service V’lille est accessible aux mineurs à partir de 14 ans. Si l’abonnement est gratuit, le dépôt de garantie de 200 €, ainsi que le chargement d’un crédit temps de 5 € restent nécessaires. L’utilisation du vélo est la même que pour un abonnement payant à savoir la gratuité les 30 premières minutes puis 1€ la demi-heure.

Pour bénéficier de la gratuité sur le V’lille, il faudra au préalable disposer d’une carte Pass Pass personnelle chargée du « titre moins de 18 ans », puis faire une demande de souscription au titre annuel « Abonnement V’lille moins de 18 ans » sur ilevia.fr à partir du 01 janvier 2022.

TER, Transport sur Réservation et Handipole, quels sont les modalités d’accès ?

Les services de Transports sur Réservation et Handipole sont également concernés par la gratuité pour les moins de 18 ans. Les modalités d’accès à ces services sont disponibles sur le site : https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/gratuite/

Le TER, quant à lui, ne fait pas partie de l’offre de gratuité pour les moins de 18 ans. A compter du 01 janvier 2022, il faudra donc acheter un titre de transport pour emprunter les lignes TER sur le territoire de la MEL. Les voyageurs de moins de 18 ans souhaitant conserver leur abonnement pour un usage TER doivent se manifester sur le site iévia.fr, sans quoi l’abonnement sera automatiquement résilié au 31/12/2021.

Comment me faire rembourser si j’ai déjà réglé mon abonnement ?

Pour les voyageurs de moins de 18 ans ayant choisi de régler comptant leur abonnement, un formulaire de demande remboursement sera mis à disposition sur le site ilévia.fr à compter du 05 janvier 2022. Une fois le formulaire complété en ligne, celui-ci sera réceptionné par les services d’ilévia qui procéderont au remboursement de l’abonnement au prorata des mois utilisés. Pour tous les voyageurs éligibles et ayant souscrit un abonnement avec prélèvements automatiques, ceux-ci seront interrompus automatiquement au 31 décembre 2021, sans aucune démarche requise.

Source & image : DR – © ilévia