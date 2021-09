6,90€ la place de cinéma à Kinepolis Lomme du 06 au 10 septembre 2021

Du lundi 06 septembre au vendredi 10 septembre 2021 inclus, Kinepolis organise « La Rentrée du cinéma » !

Les spectateurs bénéficient d’un tarif unique de 6,90€ la place, quels que soient le film et la séance choisis (hors suppléments éventuels et évènements spéciaux). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix est vaste ! Amateurs de films d’horreur, vous frissonnerez devant « Malignant », par le créateur de « Conjuring », en salles le 01 septembre 2021. Les friands de films français seront servis avec 3 comédies et 1 thriller « Un triomphe », avec Kad Merad (sortie le 01 septembre 2021), « Délicieux », avec Isabelle Carré et Grégory Gadebois « Les Méchants », réalisé par Mouloud Achour avec Djimo et Roman Frayssinet et « Boîte Noire », avec Pierre Niney (sorties le 08 septembre 2021). Fans de Marvel ? Venez découvrir le dernier des studios, « Shang Shi et La Légende des Dix Anneaux » dès le 01 septembre 2021. Les fans de la diva Aretha Franklin pourront suivre, dès le 08 septembre 2021, sa vie et sa carrière avec le biopic « Respect ».

