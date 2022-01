3ème édition des Foulées Lilloises le dimanche 06 mars 2022

Le dimanche 06 mars 2022, les Foulées Lilloises font leur retour dans le Parc de la Citadelle de Lille !

Cet événement a vocation de permettre, au plus grand nombre, un accès à une pratique sportive individuelle et familiale (marche et course), au cœur de la Citadelle de Lille. Au programme : une épreuve Randonnée, une course de 5km et 10km labellisées pour les spécialistes et initiés en quête de dépassement de soi.

La Citadelle est le cadre idéal pour s’initier aux pratiques du running, marche nordique, remise en forme.

Tarifs

7€ pour la Randonnée découverte famille

10€ (label départementales & sans classement) / 8€ (tarif étudiant & lillois) pour le 10km

8€ (label départementales & sans classement) / 6€ (tarif étudiant & lillois) pour le 5km

5€ pour le Kids Run



Horaires des courses

Randonnée : 10h

10 km : 10h30

5 km : 11h30

Kids Run : 11h45

Départ des courses

Quartier Libre : 1, allée des Marronniers, Lille

Parcours

10 km >>> cliquez ici !!!

5 km >>> cliquez ici !!!



Inscription en ligne >>> cliquez ici !!!

Source & image : DR – © Lille Métropole Athlétisme