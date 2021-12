38 nouvelles stations V’Lille à partir de l’été 2022

Le service V’Lille va s’enrichir de 38 nouvelles stations dont l’installation se fera progressivement au cours de l’été 2022. Ce renforcement du maillage territorial intervient alors que la Métropole Européenne de Lille s’est engagée dans une politique cyclable ambitieuse.

Actuellement, ce sont 223 stations réparties sur 14 communes du territoire métropolitain qui constitue le dispositif V’Lille. Avec près de 12 000 abonnés annuels auxquels s’ajoutent 270 000 titres, de 24h ou 7 jours, c’est un véritable engouement qui ne cesse de croître depuis maintenant 10 ans. C’est forte de ce constat que la Métropole Européenne de Lille a souhaité déployer encore davantage cette offre de service et renforcer le maillage territorial.

En effet, 38 nouvelles stations seront déployées durant l’été 2022 dont une station mobile qui sera mise en place temporairement, à titre expérimental. Elle pourra à l’avenir servir notamment lors de grands événements pour renforcer l’offre de service. Enfin, l’installation de 65 Terminaux de Paiements Électroniques viendra compléter le dispositif et faciliter l’accès au réseau pour les usagers occasionnels.

La cartographie de déploiement a été établie avec les maires et sur des critères objectifs d’opportunités. Cette mesure vise à étendre le dispositif V’Lille sur l’agglomération et notamment au sur les secteurs les plus denses. Plusieurs des nouvelles bornes seront implantées sur des communes jusqu’alors non pourvues en V’Lille : Lezennes, Marquette-lez-Lille, Wasquehal, Haubourdin, Hem et Faches-Thumesnil.

Une clause de revoyure est prévue afin de pouvoir redéployer certaines bornes qui seraient finalement sous-exploitées après 12 à 18 mois d’exploitation. L’ensemble de ces nouveaux équipements représente près de 900 000€ de frais de fonctionnement supplémentaires en année pleine.

Source : MEL – Photo & image : © MEL / © Zoom Sur Lille