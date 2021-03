37ème édition du Festival du Cinéma Européen de Lille du 02 au 07 avril 2021

Bande Annonce de la 37e édition du Festival du cinéma européen

Toute l’équipe du Festival du Cinéma européen est très fière de vous présenter la bande annonce de la 37e édition du Festival. Vous pourrez retrouver toutes les séances des Compétitions Officielle et Autres Regards sur notre site internet durant tout le Festival.

Nous vous donnons donc rendez-vous du 2 au 7 avril en ligne ! Vous pouvez dès à présent prendre vos places sur : https://eurofilmfest-lille.com/billetterie-2021/.

The European Film Festival is very proud to present the trailer of the 37th edition of the Festival. You will find all the screenings of the Compétition Officielle et Compétition Autres Regards on our website during the whole Festival.

We look forward to seeing you online from April 2 to 7 ! You can already buy your tickets on https://eurofilmfest-lille.com/billetterie-2021/.

Publiée par Festival du Cinéma européen sur Vendredi 26 mars 2021