120 000 billets TER à moins 50% pour des voyages en train dans les Hauts-de-France et vers Paris

A l’occasion des French Days, du 24 au 27 septembre 2021, SNCF met en vente 120 000 billets TER à moins 50% pour des voyages en TER dans les Hauts–de–France et vers Paris, les vendredis, samedis et dimanches, du 24 septembre au 17 octobre 2021.



Les billets TER à moins 50% sont disponibles sur le site TER et l’Assistant SNCF (Huawei – AppGallery, Google Play, AppStore et Galaxy Store) et sur les agences en ligne. Avec l’option à 2 € par trajet, l’offre est également valable sur les TERGV.

Source : SNCF – Photo : DR – © Région Hauts-de-France