Pérennisation d’une trentaine d’œuvres lille3000 – Eldorado

Du 27 avril au 01 décembre 2019, des dizaines d’installations ont métamorphosé la Métropole Européenne de Lille et la Région Hauts-de-France à l’occasion d’Eldorado, 5ème édition thématique de lille3000. Et le voyage ne s’arrête pas là : certaines de ces œuvres sont ainsi pérennisées et toujours visibles après le 01 décembre 2019.

Les œuvres pérennisées

Dans les jardins :

Collectif Detonador – Trietete, l’homme animal – Lille – Parc Jean-Baptiste Lebas

Collectif Detonador – Colonne d’esprits – Tressin – Place de la Mairie

Collectif Detonador – Pirarucu – Mons-en-Baroeul – Bassin, parvis Salle Allende

Marie Denis – Le saule qui chante – Roncq – Parc Vansteenkiste

eDline Bianco – Le lama potager – Haubourdin – Ferme du Bocquiau

Pedro Marzorati – Bateaux oubliés – Willems – Base de Loisirs des 6 bonniers

Pedro Marzorati – Run !! – Armentières – Près du Hem

Roy Staab – The circle of sharing – Chéreng – Chemin de randonnée longeant la Rue d’Autour

Thierry Teneul – Abris nomades – Baisieux – Centre Ogimont

Thierry Teneul – Case maté – Anstaing – Blockhaus au bout du chemin de la brasserie

Fred Martin – Xipe Totec, la peau de l’écorché – Gruson – Pépinière

Fred Martin – Xipe Totec, l’écorché – Sainghin-en-Mélantois – Marais de la Rue du Bas-Sainghin

MADE Migration, l’exode vers l’Eldorado – Sainghin-en-Mélantois – Chemin de Randonnée, Rue du Marais

Fresques Street Art :

Alegria Del Prado – Lomme – Médiathèque l’Odyssée

Alegria Del Prado – Hellemmes – Rue de la Ville de Naumburg

Spaïk – Lompret – Rue Paul Brasme (sous le pont)

Lelo – Villeneuve d’Ascq – La Maillerie

Seher One – Roubaix – Cité scolaire – Charles Baudelaire

Sebastian Malegria – La Madeleine – Place des Fusillés et des Déportés

Baba Jung – Hellemmes – Parc Gustave Engrand

Jef Aérosol – Marquette-lez-Lille – Syndicat d’initiatives

Obisk – Saint-André-lez-Lille – Le Garage, Rue de Lille

Philippe Hollevout – Wambrechies – Rue du Général Leclerc

Epsilone – Roncq – Skatepark

Dr.Colors – Croix/Roubaix – Rue de Roubaix

Tlacolulokos – Lille – Résidence Hoover, Lille-Centre

Tlacolulokos – Lille – Maison Folie Moulins

Cix & Duek – Lille – Rue Deconynck x Rue Blaise, Lille-Centre

Cix & Duek – Lille – Université de Lille, Bvd d’Alsace, Lille-Centre

Jade Rivera – Lille – Résidence Eylau, Rue des Sarrazins, Wazemmes

Sp aïk – Lille – Métro Porte de Douai, Place Fernig, Moulins

Maria Isabel Rueda – Lille – Espagne Edouard Pignon, Bois-Blancs

Abazedatome – Lille – Rue du Faubourg de Roubaix, St Maurice Pellevoisin

Abazedatome – Lille – Centre Social, Boulevard de Metz, Faubourg de Béthune

Frelon & Friends – Lille – Centre Social Roger Salengro, Fives

Source : lille3000 – image : DR / © lille3000