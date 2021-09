Du 25 septembre au 03 octobre 2021, Les 111 des Arts organise sa vente d’œuvres d’art au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques

Du samedi 25 septembre au dimanche 03 octobre 2021, l’Association caritative « Les 111 des Arts – Lille » lance la 3ème édition de son Exposition/Rencontre/Vente d’œuvres d’art au profit de la Recherche sur les cancers pédiatriques & de l’hospitalisation des enfants, des adolescents et de leurs familles, en créant des synergies avec les valeurs positives, que véhiculent l’Art et la Culture.

3ème édition du 111 des Arts – Lille

1 Exposition – Rencontre – Vente de tableaux : un rendez-vous festif d’artistes au grand cœur, où la couleur répond à la douleur. L’occasion rêvée de promouvoir ainsi l’art contemporain dans la Région et le rendre accessible à tous !

1 semaine rythmée par plus de 11 rendez-vous culturels et conviviaux : récital de piano avec « Clair Obscur», des tablées créatives, des ateliers avec Yoga-Mood, des Concerts, des performances d’artistes, des Animations pour les familles avec le Palais des Beaux Arts et le LAM,...

111 artistes, essentiellement des Hauts- de-France, qui présenteront chacun…

11 oeuvres minimum par artiste, toutes au format imposé de 20 x 20 cm.

Les techniques représentées sont très variées : peinture, dessin, collage, photographie, etc…

Soit + de 1111 tableaux exposés pour y faire son choix et vendus chacun au tarif de 111 € (48 € sont destinés à l’artiste, 48 € iront pour la recherche sur les cancers des enfants et adolescents, 15 € pour l’achat optionnel d’un cadre avec l’oeuvre – 30 € : l’adhésion à l’association).

1 seul objectif

Récolter des fonds au profit du mieux-être des enfants et adolescents malades hospitalisés & de la recherche médicale d’Onco-pédiatrie de l’Hôpital Jeanne de Flandre et du Centre Oscar Lambret de Lille.

Au programme :

Du samedi 25 septembre au dimanche 03 octobre 2021 de 11h à 20h

Exposition – Vente – Salon de Thé

Samedi 25 septembre 2021 dès 11h11

Vernissage toute la journée

Mardi 28 septembre 2021 à 20h30

Récital de Piano « Clair Obscur » = 11€

Mercredi 29 septembre 2021 à 16h

Vente des Dessins du Conseil Municipal des Enfants de Lille

Vendredi 01 octobre 2021 à 19h30

Les Tablées Créatives & Surprises

Samedi 02 & dimanche 03 octobre 2021 à 10h

Cours de Yoga par « Yogamood »

Mercredi & week-end – Après-midi

« Ateliers Créa » enfants et adultes

Dimanche 03 octobre 2021 à 16h

Spectacle du Magicien Allan Collins

Infos pratiques

Salle de la Halle aux Sucres

1, rue de l’Entrepôt – Lille

Horaires : de 11h à 20h

Entrée gratuite

Site internet Les 111 des Arts de Lille

Source & Photo : © Le 111 des Arts