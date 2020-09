Gagnez vos places pour le Cinéma-Karaoké GREASE au Théâtre du Casino Barrière Lille

Zoom Sur Lille et le Festival CineComedies vous offrent vos places pour le Cinéma-Karaoké Grease au Théâtre du Casino Barrière Lille le vendredi 02 octobre 2020 à 20h30.

Cinéma-Karaoké Grease



Quand la clique de Rydell High School débarque, l’ambiance est forcément electrifying ! Aucun moyen de résister aux mélodies entêtantes de la plus célèbre et populaire des comédies musicales. Grease l’a toujours clamé, le Rock’N’Roll Is Here To Stay alors préparez-vous à chanter comme jamais sans pouvoir vous arrêter ! Tell me more tell me more !

Au programme de la soirée :

C’est moment d’enfilez votre plus belle tenue des années 50. Vous êtes plus team Pink Ladies ou bien team T-Birds ?

A l’entrée de la salle : une pochette pleine de surprises est remise à chaque spectateur pour participer durant la séance.

Début de la soirée : un Maître de Cérémonie est présent pour faire monter la température et gagner plein de cadeaux ! Avant le lancement du film, vous pourrez participer au concours de costumes, apprendre quelques pas de danse et vous échauffer les cordes vocales !

Une fois le film lancé, à vous de vivre le film comme il vous plait, en chantant ou en dansant !

Vivez une soirée l’Écran Pop : cinéma-karaoké comme vous n’en avez jamais encore vu !

Synopsis :

À la fin des vacances d’été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson, une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer. À son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s’installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école… S’ensuit un jeu du chat et de la souris entre les deux tourtereaux. Un film de Randal Kleiser Avec John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn, etc.

Durée totale de la soirée : 140 minutes.

Les billets sont en vente sur le site du Casino Barrière Lille au tarif unique de 22€ (placement libre) >>> cliquez ici !!!

Nos articles sur le Festival CineComedies 2020

Site internet du Festival CineComedies

Jeu-Concours Zoom Sur Lille

3 x 2 places à gagner pour le Cinéma-Karaoké GREASE au Théâtre du Casino Barrière Lille.

Pour jouer : complétez le formulaire de participation ci-dessous.

Après tirage au sort, vous recevrez les informations par email pour retirer vos invitations (vérifiez bien votre adresse !)

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Email (obligatoire)

Numéro de téléphone

Adresse (obligatoire)

Adresse Suite

Code Postal (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Répondez aux questions suivantes : 1) Comment se nomme le Festival qui propose le Cinéma-Karaoké Grease ?

2) Où aura lieu le Cinéma-Karaoké Grease ?

3) Qui joue le rôle de Danny Zuko dans le film Grease ?

Commentaire éventuel à l'équipe Zoom Sur Lille / Pseudo FB ou Twitter sur les réseaux sociaux

Souhaitez-vous recevoir par email nos publications Zoom Sur Lille et connaitre nos prochains jeux-concours ?

Souhaitez-vous suivre Zoom Sur Lille sur Facebook ?



Augmentez vos chances pour gagner !

Abonnez-vous à notre Abonnez-vous à notre page Facebook Zoom Sur Lille , commentez et partagez le post « Cinéma-Karaoké Grease »

Règlement Règlement Le jeu est organisé du 21 septembre au 27 septembre 2020. Nombre de places en jeu : 3 x 2 places pour le Cinéma-Karaoké GREASE au Théâtre du Casino Barrière Lille le vendredi 02 octobre 2020 à 20h30. Le tirage au sort parmi les bonnes réponses aura lieu le 27 septembre 2020. Les gagnants seront avertis par mail. Zoom Sur Lille – l’organisateur de ce jeu – ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. Si les lots n’ont pu être livrés à leur destinataire pour quelque raison que ce soit, indépendamment de la volonté de l’organisateur (le gagnant ayant déménagé sans mettre à jour son adresse, etc. …), ils resteront définitivement la propriété de l’organisateur. Les participants sont informés que la vente ou l’échange de lots sont strictement interdits. Zoom Sur Lille ne peut être tenu pour responsable de tout incident / accident pouvant subvenir dans l’utilisation des lots. Toutes les marques ou noms de produits cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les cadeaux offerts aux gagnants par Zoom Sur Lille et son partenaire le Festival CineComedies sont nominatifs et ne sont ni échangeables contre un autre produit ou service, ni remboursables. Ils ne peuvent en aucun cas constituer un avoir sur un produit ou service quel qu’il soit, tant auprès de Zoom Sur Lille que du partenaire le Festival CineComedies. Le gagnant ne peut réclamer aucun équivalent financier auprès de Zoom Sur Lille ou du Festival CineComedies. La participation au jeu implique l’acceptation des présentes conditions.

Source : Casino Barrière Lille / Festival CineComedies / L’Ecran Pop / Photos & images : DR – © Festival CineComedies