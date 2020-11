Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce douzième article, la Statue de Louis Pasteur.

Pourquoi une Statue de Louis Pasteur à Lille ?

Considéré comme l’un des pères de la microbiologie, Louis Pasteur s’est dévoué corps et âme pour faire avancer la science et la médecine. Au cours de sa carrière, il n’a pas seulement découvert le vaccin contre la rage, il s’est penché sur de nombreux domaines. De la fermentation au développement scientifique de la vaccination, Louis Pasteur a montré une détermination sans borne.

Louis Pasteur à Lille

1854 : Après avoir enseigné à l’Université de Strasbourg, Louis Pasteur est nommé professeur de chimie et doyen de la nouvelle Université des Sciences de Lille (1854 à 1857). C’est là qu’il commencera à étudier le rôle des levures dans le phénomène de fermentation.

1855 : Alors professeur à l’Université des Sciences de Lille, Louis Pasteur se penche sur les causes de la fermentation. L’un des rôles de l’établissement consiste en effet à régler certains problèmes rencontrés par les industries alimentaires de la région. Louis Pasteur concentre alors toute son attention sur les levures présentes dans l’alcool. Il découvre qu’elles sont en fait des micro-organismes responsables de la fermentation. Il poursuivra ses recherches durant des années, cherchant à résoudre les problèmes d’acidité du vin et de la bière. Il prouvera finalement que ce sont des bactéries qui en sont la cause et mettra au point le procédé de pasteurisation.

1894 : A l’initiative de Géry Legrand, Maire de Lille, une délégation municipale consulte Louis Pasteur sur les conditions pratiques des vaccinations à Lille. Louis Pasteur décide de créer un Institut pour la préparation des sérums et l’étude des maladies infectieuses. A la demande du Conseil Municipal et du Comité de Souscription, il accepte de donner son nom au nouvel Institut. Son premier directeur sera Albert Calmette, docteur en médecine et élève de Louis Pasteur.

1899 : Inauguration de l’Institut Pasteur de Lille ainsi que sa statue.

Sources : Pasteur-Lille / L’Internaute / Lille d’Antan – Photos : © Zoom sur Lille