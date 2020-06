Walibi Belgium et Aqualibi rouvrent leurs portes le mercredi 01 juillet 2020

A partir du mercredi 01 juillet 2020, Walibi Belgium ouvrira ses portes au public. Le parc aquatique Aqualibi sera également à nouveau accessible. Ce mercredi, le Conseil National de Sécurité Belge a donné le feu vert au redémarrage des parcs d’attractions et des piscines belges dès le mois de juillet.

Jean-Christophe Parent, CEO de Walibi Belgium

« Nous pouvons compter sur des années d’expertise pendant lesquelles la sécurité de nos visiteurs a toujours été notre priorité. Cela n’est pas différent aujourd’hui. La définition de cette sécurité est cependant élargie. Le maintien d’une distance suffisante et des mesures d’hygiène supplémentaires deviennent également la norme à Walibi. »

Walibi Belgium

Walibi, fondé en 1975, regroupe de nombreuses attractions sensationnelles qui comblent les attentes d’une famille. En 2006, il a été racheté par la Compagnie des Alpes. En 2016, le parc a accueilli Pulsar, le splashcoaster récompensé du prix de la « Meilleure nouvelle attraction du monde ». Son implantation a donné le coup d’envoi d’une métamorphose générale du site, basée sur un plan d’investissements de 100 millions d’euros, au terme duquel 75 % de la superficie de Walibi, sera transformé, grâce à la réalisation de huit nouveaux Worlds. L’an dernier, Walibi, a été reconnu comme « Le meilleur parc d’attractions de Belgique » aux Diamond Theme Park Awards.

Site internet de Walibi Belgium

Aqualibi



Depuis 1987, les visiteurs d’Aqualibi savourent l’atmosphère chaude, agrémentée d’une température de 29°C, d’Aqualibi. En 2011, le parc aquatique a été pourvu de toboggans supplémentaires et d’une Mini Beach. Quatre ans plus tard, Flash a comblé les amateurs de sensations fortes. Et en 2017, le prix du « Meilleur parc aquatique de Belgique » a été attribué à Aqualibi lors des Diamond Themepark Awards.

Site internet d’Aqualibi

Source : Walibi – Photo & image : DR – © Walibi / © Aqualibi