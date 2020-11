[Version Numérique] 17ème édition du Festival des Solidarités Internationales du 14 au 22 novembre 2020

Le Festival des Solidarités Internationales est de retour à Lille pour sa 17ème édition ! Un programme riche en animations était initialement prévu : expositions, concerts, projections débats, spectacles… pour faire bouger le monde vers plus de solidarité ! En raison du contexte sanitaire, c’est exceptionnellement en ligne que le festival se déroulera du 14 au 22 novembre 2020 !

Afrique, Afriques

Durant 9 jours, l’Afrique sera mise à l’honneur sous toutes ses formes et dans toute sa pluralité : Afrique, Afriques.

Cette thématique permettra d’aborder à travers des contenus numériques, des événements en ligne et des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en milieu scolaire, l’environnement, la culture, la gastronomie ou encore l’histoire, le développement de divers pays africains et de leurs sociétés : jeunes, modernes et dynamiques.

Ce sera également l’occasion de mettre en avant les richesses multiculturelles et artistiques des villes africaines jumelées avec la Ville de Lille : Oujda (Maroc), Tlemcen (Algérie) et Saint Louis (Sénégal).

Cet éclairage sera l’occasion de faire connaître l’engagement de ces acteurs et actrices du territoire en faveur d’un monde plus juste, solidaire et durable, mais aussi de proposer à chacun et chacune d’agir concrètement pour transformer notre monde.

Programme complet (projections, expositions, atelier cuisine,…) sur le site de la Ville de Lille >>> cliquez ici !!!

Source & images : DR – © Ville de Lille