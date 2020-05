Vendredi 29 mai 2020, c’est la Fête des Voisins aux Balcons et aux Fenêtres !

Cette année, il y aura 2 Fêtes des Voisins ! Le vendredi 29 mai 2020, à cause du Covid-19, la Fête des Voisins sera aux fenêtres et aux balcons. Le vendredi 18 septembre 2020, après le déconfinement, la Fête des Voisins se tiendra dans les rues, les cours, les places et les jardins.

Fête des Voisins aux Balcons et aux fenêtres – 29 mai 2020

Dans la période encore incertaine que nous traversons, il est important de garder le moral. Les organisateurs de la Fête des Voisins vous proposent donc d’organiser la « Fête des Voisins aux Balcons et aux Fenêtres », tous ensemble mais autrement, en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Son organisation sera donc très simple, à distance mais avec toujours de la bonne humeur !

Kit de communication

Le kit de communication est composé :

d’une affiche à mettre à votre fenêtre ou dans votre hall pour prévenir vos voisins,

d’une invitation à compléter et à glisser dans les boîtes aux lettres,

d’un email à personnaliser et à diffuser auprès de vos voisins,

de 10 conseils pour réussir sa fête…

Le kit de communication est téléchargeable sur le site de la Fête des Voisins >>> cliquez ici !!!

Fête des Voisins Solidaires – 18 septembre 2020



Cette année, la « Fête des Voisins Solidaires » célébrera le magnifique élan de générosité et de solidarité qui a été suscité par la crise sanitaire chez des millions de Français. Les organisateurs de la Fête des Voisins souhaitent également en faire l’événement national majeur de sortie de crise. Les Français pourront ainsi retrouver, dans un moment festif partagé, ceux qui ont été les plus « proches » durant ce confinement, leurs voisins. Cette manifestation sera emblématique non plus d’une distanciation sociale imposée mais d’un rapprochement social choisi.

Site de la Fête des Voisins

Source & images : DR / © La Fête des Voisins