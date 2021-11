Vendredi 26 novembre 2021, 3ème édition de la course nocturne contre les violences faites aux femmes

3ème édition de la Course Nocturne contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Lille, Osez le Féminisme 59 et le Lille Métropole Athlétisme se mobilisent pour soutenir la cause. Au programme : courses & marche. Participez au défi : atteindre tous ensemble les 39 190km grâce au Challenge 3919 qui se déroule à Lille mais également partout en France !

Départs :

19h30 : 5 km course,

19h35 : 5 km marche,

20h30 : 10 km course.

Tarifs :

5 km course = 9€

5 km marche = 9€

10 km course = 11€

Une partie des fonds collectés sera reversée à une association de lutte contre les violences faites aux femmes.

Pass sanitaire obligatoire

Inscription >>> cliquez ici !!!

Site internet du Lille Métropole Athlétisme

Source & image : DR – © Lille Métropole Athlétisme