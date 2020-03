Vendredi 06 mars 2020, l’Hybride organise une Silent Party

Vendredi 06 mars 2020 à 21h, l’Hybride organise une Silent Party, le grand retour de la soirée Visual Mix ! L’Hybride se débarrasse de ses canapés et laisse le champ libre à Rigor Mortis, ARKAM et Loom Prod pour vous préparer une silent party détonante avec des artistes qui perturberont le lieu à coup d’images et de sons. Le concept est simple : 1 casque, 2 canaux, 2 ambiances visuelles et sonores en simultané ; de quoi vous faire perdre l’équilibre, et vous faire danser !



Infos Pratiques

L’Hybride

16, rue Gosselet

Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€

Lancement de la soirée : 21h

Durée : 3h environ





Source & image : © L’Hybride