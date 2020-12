[Vacances de Noël] John Doe propose un Escape Game à distance et une mission gratuite pour gagner des cadeaux

Durant les vacances de Noël, John Doe Escape Game propose deux nouvelles activités : une mission transformée pour être 100% digitale et une autre mission gratuite pour gagner des cadeaux !



Escape Game Digital – Braquage – Payant

Écoutez les auditions des témoins, étudiez les alibis des suspects, analysez attentivement les preuves, faites des recoupements afin d’identifier le coupable. Étape après étape, soyez observateurs et ensemble suivez le parcours du braqueur afin de retrouver son butin.

Comment ça marche ?

1) Le Jour J, cliquez sur le lien préalablement envoyé par votre agent de liaison

2) Lancez votre partie et accédez à la plate-forme d’investigation

3) Enquêtez ensemble par visio en partageant vos indices

4) Marquez des points en réussissant les défis lancés par le Maître du Jeu

Braquage est une activité entre l’Escape Game et le jeu d’ambiance parfaite pour passer un bon moment en famille et entre amis. L’intervention du maître du jeu vient ajouter du piment à la partie et plonger les joueurs dans un univers d’agents secrets.

Tarif : 49,90€ / partie (peu importe le nombre de joueurs)

Plus d’infos sur le site de John Doe >>> cliquez ici !!!

Mission gratuite sur facebook

En ce moment chez John Doe : une mission totalement gratuite a été lancée sur le Facebook de John Doe. Le but des joueurs : sauver le monde et en profiter pour, peut-être, gagner des cadeaux au passage ! Attention, la mission n’est pas simple et demande de la réflexion ! Prévoyez entre 30 et 60 minutes de jeu.

Source et image : DR – © John Doe