[Un Cadeau pour Un Sourire] Le Perno Festival, c’est du 10 au 13 décembre 2020 !

Du 10 au 13 décembre 2020, « Le Perno Festival » lance l’initiative « Un Cadeau pour Un Sourire», une action solidaire malgré la période actuelle. L’objectif : proposer un festival 100% digital, qui propose aux internautes environ 1h de contenu musical chaque soir. Chaque festivalier aura accès gratuitement à ce contenu sur les réseaux du Festival (principalement Facebook et Instagram) et sera libre de faire un don sous forme d’un jouet (prix moyen de 10€) à l’association. Une fois la billetterie fermée, « Le Perno Festival » récoltera les jouets et les distribuerons aux enfants courant janvier.

Billetterie du Perno Festival

À quoi va ressembler le Perno Festival cette année ?

Ce contenu musical sera diffusé durant la semaine du 10 au 13 décembre 2020 à 19h, sur les réseaux du Festival (principalement Facebook et Instagram) et s’articulera chaque jour autour de plusieurs formats :

Le Perno studio : un live de 20 minutes d’un artiste dans un studio filmé et monté par des professionnels. Poupie (finaliste de l’émission The Voice), Suzane (lauréate de la révélation scène aux victoires de la musique 2020), Biga*Ranx, et Captaine Roshi figureront successivement dans ce format.

Le Tête à tête du Perno : ce format correspond à 10 minutes d’interview avec un artiste. Ils abordons plusieurs thématiques : le parcours, le travail, les influences, et l’actualité de l’artiste.

Les Petits Concerts du Perno : ce format d’une quinzaine de minutes vise à publier des vidéos d’artistes (professionnels et amateurs) montées jouant de la musique depuis chez eux. Pour cela, les organisateurs demandent aux internautes de leur envoyer des vidéos d’eux. Ce format convivial aura pour but de convier un message de solidarité fort dans le milieu de la musique.

Le Rendez-vous du Perno : dans ce format, les organisateurs donnerons la parole à un invité issu du monde culturel ou social, pour l’interroger sur les différentes problématiques qui se posent à lui ou à son milieu pendant la crise du Covid-19.

Le Pernomix : un DJ set live d’une heure avec un professionnel, filmé depuis chez lui. Ce format permet au festival de mettre la culture électro en valeur, laquelle a été particulièrement atteinte cette année en raison de la fermeture des boîtes de nuit.

Les artistes

Suzane

A la fois chanteuse et danseuse, Suzane est une interprète aux multiples facettes qui ne cesse de surprendre. Chanson française ? Électro ? Très vite, les étiquettes n’ont plus d’importance. Suzane chante son époque, sans cynisme ni raccourci. Introspection pudique, elle incarne, elle ne triche pas. Elle mêle avec un naturel déconcertant et une énergie fédératrice la musique et les mots, les maux et les corps. Esthétique mouvante, mélodies au dépouillement salutaire… Artiste la plus programmée des festivals de l’été dernier, elle vous réserve un live exceptionnel le jeudi 10 décembre 2020 à 19h pour Le Perno Festival !

Captaine Roshi

Son style aujourd’hui si singulier porté par sa voix cassée et les histoires de rue d’une vie passée entre le 18ème arrondissement de Paris, Saint-Denis et Villeneuve Saint-Georges font de Captaine Roshi un rappeur hors norme. Après avoir emprunté des flows pour compléter sa formation, il évolue en permanence et step-up un peu plus à chaque sortie en affirmant à chaque fois son propre style. C’est sombre, cru et bourré de références. En live pour le Perno Festival, le 11 décembre 2020 à 19h !

Poupie

Poupie est une pile électrique. Cela se ressent dans sa façon d’être, et dans sa musique. Poupie marque les esprits telle qu’elle est. Pas besoin de mentir ou d’en faire trop. Musicienne également, pouvant alterner sans sourciller une production autotunée avec un morceau où elle s’accompagne au piano ou à la guitare, elle a un nombre de cordes déroutant à son arc. En live le 12 décembre 2020 à 19h pour le Perno Festival !

Biga*Ranx

Biga* Ranx, Mc / Producteur à la tête du mouvement « Vapor Reggae » – mélange de reggae et d’électro nuageux – débute dans les sound-system et se fait rapidement connaître grâce à des vidéos freestyles sur internet. Artiste pluri disciplinaire, sous le nom de Telly*, il crée son univers graphique conjuguant art brut et collage. Il compose également pour d’autres artistes et réalise ses propres Mixtapes. Rendez-vous le 13 décembre 2020 à 19h pour le live de Biga*Ranx !

Programme de la 26ème édition du perno Rock



Billetterie du Perno Festival

Site internet du Perno Festival

Source et image : DR – © Le Perno Festival