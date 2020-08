[Travaux] Interruption de trafic sur la ligne 1 du métro à partir du samedi 29 août à 21h30 jusqu’au dimanche 30 août 2020 inclus

Afin de garantir le bon fonctionnement des infrastructures du réseau de transport en commun de la MEL, ainsi que la sécurité des voyageurs, ilévia procédera à des travaux de maintenance sur la ligne 1 du métro le week-end du 29 et 30 août 2020. Au programme : remplacement de barres de guidage et d’appareils de voies permettant de diriger les rames de métro.

Pour permettre aux voyageurs de continuer à se déplacer, des bus relais seront mis en place pendant la durée des travaux. ilévia livre ici un état des lieux du trafic métro prévu pour les 29 et 30 août 2020.

Métro – Ligne 1

La ligne 1 du métro sera interrompue à compter du samedi 29/08 – 21h30* jusqu’au dimanche 30/08 inclus sur l’ensemble de la ligne. Elle circulera à nouveau normalement à compter du lundi 31 août 2020.

*horaire du dernier départ depuis Gare Lille Flandres

Métro Ligne 2

La ligne 2 circulera normalement.

Bus relais – ligne 1

Des bus relais circuleront ainsi avec une fréquence d’un bus toutes les 10 minutes le samedi de 21h30 à 00h30 puis toutes les 15 minutes jusque 1h30. Le dimanche 30 août 2020, la fréquence sera d’un bus toutes les 8 minutes. Ces bus relais suivront au plus près l’itinéraire du métro. Néanmoins, l’arrêt Rihour ne sera pas desservi. Les voyageurs sont alors invités à se reporter aux arrêts Gare Lille Flandres et République-Beaux-Arts.

Pendant la durée des travaux, les stations de métro de la ligne 1 ne seront pas accessibles au public, à l’exception de Porte des Postes et Gare Lille Flandres. Les voyageurs sont invités à anticiper l’achat de titres de transport en ligne sur le site ilevia.fr ou via le service M-Ticket sur l’application ilévia (Google Play & App Store). Lancé en février dernier, celui-ci permet l’achat de titres de transport et la validation depuis un smartphone compatible**.

Une signalétique spécifique sera également mise en place afin de permettre aux voyageurs d’identifier les points d’arrêt et du personnel au contact sera déployé pour informer et guider les voyageurs.

**Les smartphone Samsung éligibles au M-ticket sont : Galaxy S10e / S10 / S10+, Galaxy S9 / S9+, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8+, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)

Source : ilévia – images : © Zoom Sur Lille