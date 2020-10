Travaux de maintenance sur le réseau tramway du 17 au 19 octobre 2020 inclus

En raison de la crise sanitaire du covid-19, les travaux de maintenance se déroulant habituellement le 1er mai sur le réseau ilévia n’ont pu être effectués. Aussi, afin de garantir le bon fonctionnement des infrastructures du réseau de transport en commun de la MEL, ainsi que la sécurité des voyageurs, ilévia procédera à des travaux de maintenance sur le réseau tramway du samedi 17 au lundi 19 octobre 2020 inclus. Au programme : entretien, remplacement de rails et d’aiguillages.

Afin de permettre aux voyageurs de continuer à se déplacer, des bus relais seront mis en place pendant la durée des travaux.

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020

Afin de mener à bien des travaux d’entretien sur les deux lignes de tramway et d’assurer le remplacement d’un aiguillage au niveau du Croisé Laroche, le trafic tramway sera interrompu du samedi 17 octobre 2020 à 20h55 (dernier départ tramway de Gare Lille Flandres) jusqu’au dimanche 18 octobre 2020 inclus sur l’ensemble du réseau tramway. Pendant la durée des travaux, des bus relais assureront la liaison entre Gare Lille Flandres, Roubaix Eurotéléport et Tourcoing Centre. Ceux-ci circuleront à une fréquence identique à celle du tramway, à savoir un bus toutes les 15 minutes sur le tronc commun et toutes les 30 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.

Lundi 19 octobre 2020

Le trafic tramway sera interrompu le lundi 19 octobre 2020, du début à la fin de service, entre Croisé Laroche et Roubaix Eurotéléport afin de procéder au remplacement de rails au niveau du carrefour Ponthieux. Le tramway normalement sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), ainsi que sur la branche Tourcoing (entre Croisé Laroche et Tourcoing Centre).

Afin de permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet en toute sérénité, des bus relais assureront la liaison et la desserte des arrêts entre Croisé Laroche et Roubaix Eurotéléport. Ils circuleront à une fréquence d’un bus toutes les 10 minutes en journée, et toutes les 30 minutes en soirée.

Le trafic tramway reprendra normalement à compter du mardi 20 octobre 2020.

Source : Ilévia – Photo et image : DR – © ilévia / © Zoom Sur Lille