Tom Villa se produira au Splendid de Lille le vendredi 13 novembre 2020

Vendredi 13 novembre 2020 à 20h, le Splendid de Lille accueillera le spectacle de Tom Villa « Les nommés sont… ».

Tom Villa « Les nommés sont… »

Spectacle écrit par Tom Villa et mis en scène par Édouard Pluvieux



Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.

Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux Religions, Tom nous raconte la société avec humour en ne se moquant que d’une seule personne avant tout : lui-même.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels au prix de 25€.

Le parcours de tom villa

Humoriste, auteur, chroniqueur, Tom Villa apparaît comme étant un véritable couteau suisse.

Dès l’adolescence, il est attiré par la scène, il réalise des vidéos parodiques, détourne les Petites Annonces d’Elie Semoun dans sa chambre, et intègre des cours de théâtre.

A 18 ans, il voulait être journaliste, il fera ses armes à la radio, chez Sport MX notamment, devenu Europe 1, avant de devenir trublion, comédien, humoriste.

Depuis, il multiplie les projets et se fait progressivement une place dans le monde des médias. En 2011, il fait ses débuts sur scène. Il se produit dans des cafés théâtres parisiens et assure les premières parties de célèbres humoristes : Anne Roumanoff, Gad Elmaleh ou encore Mathieu Madénian. Il travaille également pour les autres et co-écrit le spectacle d’Eric Antoine en 2013 et celui de Jeff Panacloc en 2014.

A la radio, on le retrouve chaque semaine depuis 2016 dans l’émission La Bande Originale animée par Nagui sur France Inter.

A la télévision, il rejoint en 2015 l’équipe de Thierry Ardisson dans le talk-show Salut les Terriens en tant que chroniqueur-humoriste. Embauché dans le rôle du « stagiaire » puis en « CDD », il parvient à gagner la confiance de Thierry Ardisson qui lui confie l’animation de sa propre émission Coucou les Martiens en 2018.

Tom Villa devient également acteur pour les besoins de la série Munch dans laquelle il interprète le jeune avocat Aurélien Berton au côté d’Isabelle Nanty.

Depuis la rentrée 2019, il est présent, une fois par mois, sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker dans l’émission Vivement dimanche prochain pour y faire un sketch.

Source et image/photo : DR – © Varion Productions