Spectacle « Le Petit Chaperon Rouge » à la Comédie de Lille tous les mercredis et tous les samedis

Tous les mercredis à 14h30 et tous les samedis à 15h (d’octobre 2020 à mai 2021), la Comédie de Lille accueille le spectacle Le Petit Chaperon Rouge.

Le Petit Chaperon Rouge



Cette année le célèbre conte est mis à l’honneur dans une version drôle et rythmée pour les enfants.

C’est l’artiste Estelle Verheylesonne accompagné par la voix de la comédienne Solène Delannoy qui met tout en œuvre pour faire rêver les petits mais aussi les plus grands.

Dans son panier Le Petit Chaperon Rouge propose de la danse, des chansons, du mime, des scènes musicales, de l’interaction du comique de situation, de la magie, et quelques surprises !

Pitch

Le célèbre conte du petit chaperon rouge dans une version drôle et rythmée pour les enfants.

Dans son joli panier le petit chaperon a des galettes et un petit pot de beurre. Elle doit aller les apporter à sa grand mère qui habite le village voisin.

Le chemin le plus court est le sentier magique de la forêt… mais attention au loup ! Un Petit Chaperon Rouge épatant, un loup drôle et pétillant pour l’histoire préférée des enfants.

Version adaptée des Frères Grimm.

Les personnages

Le petit chaperons rouge :

Espiègle, drôle et reine de la danse, captive les enfants par ses multiples facettes artistiques.

Le loup :

Danseur, cascadeur et bout entrain il envoûte la salle par son look et son énergie débordante.

La grand mère :

Gourmande, dansante et surprenante, elle est la super mamie qu’on a toujours rêvé d’avoir.

Les petits lapins :

Le spectateur interagissent sur demande avec les personnages du conte et se surprennent de devenir des acteurs incontournables.

Mise en scène

Comique de situation, chant, danse et lumière captivante. La mise en scène se veut moderne et rythmée.

Le décor, le jeux des personnages et la mise en lumière ont été étudiés pour fasciner les enfants et garder leur attention tout au long de la pièce.

D’autres effets scéniques conduisent à une légère interactivité avec les spectateurs et fixent l’imaginaire avec l’histoire.

Les chants et la danse apportent une autre dimension et proposent des découvertes tels que numéro de claquette, danse irlandaise, break danse, danse classique,… un florilège artistique pour captiver les petits mais aussi les grands.

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels ou au 03 20 53 54 94 au prix de 11€.

Site internet de la Comédie de Lille

Source et image/photo : DR – © Les Jolies Productions