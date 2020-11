Service « Click and Collect » dans les médiathèques et bibliothèques de la ville de Lille

Le service « Click and Collect » des médiathèques et bibliothèques de la Ville de Lille est remis en place depuis quelques jours. Les Lillois peuvent se connecter sur le site dédié pour en savoir plus et pour réserver jusqu’à 15 documents >>> www.bm-lille.fr/

Des lignes téléphoniques sont également disponibles pour effectuer ses réservations d’ouvrages :

Médiathèque Lille-Centre (Jean Lévy) : 03 20 15 97 23

Médiathèque des Bois-Blancs : 03 20 92 52 87

Médiathèque du Faubourg de Béthune : 03 20 30 42 00

Médiathèque de Fives : 03 20 47 55 14

Médiathèque de Lille-Sud : 03 20 53 07 62

Médiathèque de Lille-Moulins : 03 28 55 30 93

Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin : 03 20 12 53 90

Médiathèque du Vieux-Lille : 03 20 55 75 90

Médiathèque de Wazemmes : 03 20 12 84 68

Un site soutenu par la Ville de Lille recense également les librairies pratiquant le «Click and Collect » à Lille- Hellemmes-Lomme >>> https://lire-a-lille.fr

Source et Photo : DR – © Ville de Lille