Séries Mania propose une avant-première digitale gratuite de la série Cheyenne et Lola le mercredi 18 novembre 2020 à 20h

L’avant-première de Cheyenne et Lola n’ayant pu se tenir à l’UGC Ciné Cité de Lille le 05 novembre 2020, Séries Mania vous donne rendez-vous pour découvrir la série lors d’une avant-première digitale !

Le mercredi 18 novembre 2020 à 20h, découvrez en exclusivité le nouvel opus de Virginie Brac (Engrenages), sélectionné en compétition française au Festival en 2020 et diffusé sur OCS le 24 novembre 2020. L’avant-première digitale gratuite sera suivie d’un débat avec la créatrice Virginie Brac, le réalisateur Eshref Reybrouck, les comédiennes Veerle Baertens et Charlotte Le Bon.

L’histoire

Sortie de prison depuis six mois, Cheyenne fait des ménages sur les ferries tout en rêvant de partir pour l’Amazonie. Lola est une ravissante parisienne, égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s’installer avec son amant. Quand Lola tue l’épouse de ce dernier, Cheyenne, témoin involontaire du crime, sait qu’elle va en être accusée à cause de son casier judiciaire.

Ouverture des réservations le 13 novembre 2020 à 12h (limitée à 500 personnes) >>> cliquez ici !!!

Source : Séries Mania et image : © Zoom Sur Lille