Samedi 31 octobre 2020, Kinepolis Lomme fête Halloween avec deux événements pour petits et grands

Le samedi 31 octobre 2020, Kinepolis fête Halloween avec deux événements pour petits et grands ! L’Horror Night fait son grand retour dans les salles Kinepolis avec la diffusion de « Freaky » en avant première VOST dès 18h (film interdit aux de 12 ans). Une soirée effrayante à ne pas manquer, le tout dans une ambiance horrifique ! Pour les enfants, Kinepolis propose une séance spéciale Halloween « Petit Vampire » à 16h10 dans une ambiance spécialement adaptée aux plus petits (dès 6 ans) !

Horror Night : « Freaky » en VOST

Samedi 31 octobre 2020 à 18h

La célèbre Horror Night de Kinepolis revient avec la soirée la plus effrayante de l’année et la projection en avant première de « Freaky » (en VOST) ! Le film raconte l’histoire d’une lycéenne se réveillant dans le corps d’un tueur en série… et inversement ! Fidèle à sa réputation, la soirée réserve quelques surprises effrayantes ! Oserez vous ?

Tarif : 10€

Séance Halloween : « Petit Vampire »

Samedi 31 octobre 2020 à 16h10

Pour les plus petits, Kinepolis se met aux couleurs d’Halloween le temps d’une séance exceptionnelle avec le film « Petit Vampire », l’adaptation des bandes dessinées éponymes ! Un film à découvrir en famille dans une ambiance Halloween adaptée aux enfants. Et en venant déguisé, de nombreux cadeaux sont à gagner !

Tarif : habituel

Quinzaine de l’Horreur du 04 au 20 novembre 2020

Du 04 au 20 novembre 2020, une programmation dédiée à l’horreur sera à l’affiche de Kinepolis Lomme avec la Quinzaine de l’horreur. L’occasion de voir ou revoir de grands classiques tels que « Saw », « It Follows », « Ouija » ou encore « The Visit » au tarif de 6,50€. De nouveaux films tels que « Relic », « Freaky » ou « Peninsula » rejoindront ce programme qui s’annonce riche en émotions (programmation selon complexes).

Kinepolis adapte ses horaires afin de respecter le couvre feu

Kinepolis est heureux de continuer à partager avec ses spectateurs les plus grands frissons du cinéma. Les horaires et les séances ont été adaptés pour recevoir le public en toute sécurité. Pour les cinémas impactés par le couvre feu, la durée des avant programmes et les horaires des films ont été aménagés afin de garantir aux spectateurs un départ au plus tard 30 minutes avant l’heure règlementaire.

Source & image : DR – © Kinepolis France