Samedi 30 mai 2020, Accro Lille propose de l’accrobranche de nuit

Samedi 30 mai 2020 à 21h, Accro Lille propose de l’accrobranche de nuit au cœur du Parc de la Citadelle de Lille

Accro Lille

Depuis 2018, à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter enfin du soleil et de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Santé et sécurité des accrobrancheurs

Afin de garantir la santé, la sécurité et surtout l’amusement des accrobrancheurs, plusieurs consignes générales devront être respectées. Elles seront affichées à l’entrée du parc, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook & Instagram) et sur le site internet d’Accro Lille.

Gestes barrières :

– distance de 1 mètre 50 minimum entre les personnes,

– lavage approfondi des mains au gel hydroalcoolique mis à disposition,

– port d’un masque (les moniteurs d’Accro Lille porteront un masque et une visière de protection).

Infos pratiques

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarif : 25€ / personne

Lampe frontale désinfectée fournie

Masque obligatoire pendant l’équipement au sol (prévoir son masque personnel)

Gants obligatoires pendant l’activité (prévoir ses gants personnels)

* Les équipements seront désinfectés avant et après utilisation, puis mis en quarantaine pendant 72H.

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

