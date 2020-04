Samedi 26 décembre 2020, le Zénith de Lille accueillera le Ciné-Concert Harry Potter à l’École des Sorciers™

U-go&play et le Yellow Socks Orchestra propose Harry Potter à l’École des Sorciers™ en ciné-concert le samedi 26 décembre 2020 à 20h au Zénith de Lille.



Harry Potter à l’École des Sorciers™ en Ciné-Concert

Découvrez le premier opus d’une série de concerts des films Harry Potter ! Un orchestre symphonique interprètera, en live sur scène, la célèbre bande-originale du film Harry Potter à l’École des Sorciers™.

Synopsis du film Harry Potter à l’école des sorciers™

Harry Potter été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l’escalier. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades de son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents. De leur côté, Vernon et Pétunia détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans cesse le tempérament « imprévisible » des parents du garçon et leur mort mystérieuse. À l’approche de ses 11 ans, Harry ne s’attend à rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d’anniversaire. Et pourtant, c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie.

Les billets seront en vente prochainement dans les points de vente habituels.



Plus d’infos sur le Facebook de l’événement >>> cliquez ici !!!

Source : U-go&play / Photos & images : DR – HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WIZARDING WORLD trademark and logo © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s20)