[Samedi 25 juillet 2020] Kinepolis organise le Discovery Day, un événement gratuit pour découvrir des bandes-annonces sur grand écran

Le samedi 25 juillet 2020, Kinepolis invite les fans de cinéma à participer au Discovery Day : une expérience inédite pour découvrir les bandes-annonces des films à venir, à voir sur grand écran dans 11 cinémas (dont le Kinepolis Lomme) ou sur Facebook et Instagram.

Depuis le 22 juin 2020, les fans de cinéma ont renoué avec les émotions des films sur grand écran. Pour fêter leur retour en salles, Kinepolis reconduit un évènement exclusif et gratuit le samedi 25 juillet à 18h : le Discovery Day. Plus qu’une simple projection, le Discovery Day Kinepolis propose une véritable expérience pour tous les publics : découverte des bandes-annonces des films à venir, goodies et quizz pour gagner des Kinécards et des places de cinéma… Une occasion unique de préparer ses prochaines sorties cinéma tout en testant ses connaissances. Nouveauté de cette édition, le Discovery Day est disponible sur Facebook et Instagram pour vivre cette séance où que l’on soit : à la maison, à la campagne, à la plage ou simplement dans son jardin… Un évènement à retrouver dans 11 Kinepolis(dont le Kinepolis Lomme) en France.

Infos et réservations >>> www.discoverydaykinepolis.fr

Anne-Sophie Le Guiader, directrice des ventes Kinepolis France

« Le Discovery Day s’inscrit dans la continuité de notre programme de réouverture. Suite au succès de la 1ère édition, nous souhaitions inviter à nouveau nos spectateurs à partager cet évènement exclusif et convivial, qui dévoile un condensé des prochains films. Pour la première fois, le Discovery Day sera accessible sur Facebook et Instagram. Une nouveauté qui nous permet d’offrir cet évènement estival à l’ensemble de nos spectateurs, où qu’ils soient.»

Discovery Day

Lancé avec succès en octobre 2019, le Discovery Day enrichit le programme d’évènements exclusifs imaginé par Kinepolis (Matinées Magiques, Horror Nights, Kultissime, Manga K…). Objectif : proposer une expérience innovante aux amateurs de cinéma et de culture au cœur même des salles obscures. Ces dernières années, cette volonté de renouveau a mené à la transformation du cinéma en centre multimédia polyvalent, aux plus récentes techniques de projection et de son, à l’achat du ticket via mobile jusqu’à la proposition d’événements de premier plan.

