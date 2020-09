Samedi 19 septembre 2020, Cahiers de Mode organise un vide-dressing dans le Grand Playground

Samedi 19 septembre 2020 de 11h à 18h, Cahiers de Mode organise un vide-dressing dans le Grand Playground (Centre Commercial Les Tanneurs).

Au Programme

Un grand espace de 800m² dédié au vide-dressing avec une centaine de vendeuses venues vider leurs armoires ; des marques, des prix mini & de la tendance.

Des marques à petits prix : Sezane, Sandro, Maje, American Vintage, Claudie Pierlot, Louis Vuitton, The Kooples, Cos, Yves Saint Laurent, Zadig & Voltaire, Eleven Paris, Givenchy, Kenzo, Carven, &Other Stories, Sonia Rykiel, American Retro, Isabel Marant, Lancel…

Du style : H&M, Levi’s, Brandy & Melville, Adidas, American Apparel, Mango, Topshop, Monki, Zara, Urban Oufitters, Asos, New Look, Cheap Monday, Weekday …

Deux guest d’exceptions, a.k.a les lilloises les plus stylées : Tyciadchannel & Jessmeupblog.

Jolies pièces vintages uniques en provenance des friperies : La Fripe Française, Vintage conscious, Timeless.boutique, Ralentis Simone, Usure Studio et Alice & Augustin

Une vente de créateurs sélectionnés avec soin, bijoux, accessoires, mode et lifestyle : Paulette Créations, Africa Wax, Laurus by LM, Gustave et Mauricette, Houbline, PAUP CORN, Les colibris, By Xou, Bonjour Aimée, Provenance concept, Tifalia, Brume, Uman interior, Loe, Apphia créations, Cha créatelier, Eritage, Jacket.te, Aloki, Baby Girl Baee, Dame Jeanne & co, Ballota Nigra, Botao, Le bel objet, Philomene créations, Nitah, Celine Fourmaintraux

Un « food corner » géré par l’équipe du Grand Playground & son tout nouveau coffee shop.

Un talk ouvert à tous & inspirant, orchestré par le collectif Meufs Mortelles, sur l’upcycling, la seconde main et l’entrepreneuriat féminin. De 11h30 à 13h, venez écouter des meufs mortelles qui ont à cœur de faire bouger les lignes de l’industrie de la mode à leur échelle et de changer un peu le monde.

Au programme : Marine du Tralalaclub, Amélie de Leel lingerie, Daisy de Daisy Freyja, Tess de Rosa Bonheur et Justine de SlowMod.

La récupération de dons de vêtements et invendus de manière responsable & solidaire par La Croix Rouge en partenariat avec redonner.fr.

Des animations par les équipes de Pumpkin, Le Chti grand Lille…

Un reportage photos de l’événement ainsi qu’une session de street-style.

Infos Pratiques

Grand Playground

Centre Commercial Les Tanneurs – 116, rue Pierre Mauroy – Lille

Entrée gratuite

Source et image : DR – © Cahiers de Mode