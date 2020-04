Samedi 18 & dimanche 19 avril 2020, le concert historique « One World : Together At Home » relayé dans le monde entier sera diffusé par france 2 et france.tv

Alors que le monde s’unit pour lutter contre la propagation de la COVID-19, Global Citizen et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont annoncé le lancement de l’initiative « One World : Together At Home », une émission spéciale mondiale en faveur de la lutte contre la COVID-19.

One World : Together at home

Cette émission spéciale organisée par Lady Gaga sera multi-diffusée en direct à travers le monde le samedi 18 avril 2020 à 17h (heure normale du Pacifique). Avec le décalage horaire, One World : Together At Home sera diffusé en France le dimanche 19 avril 2020 à 2h du matin.



Ils participent à One World : Together At Home :

– Alanis Morissette (chanteuse canadienne)

– Andrea Bocelli (ténor italien)

– Billie Eilish (chanteuse américaine)

– Billie Joe Armstrong (chanteur américain)

– Burna Boy (chanteur nigérian)

– Chris Martin (chanteur anglais)

– David Beckman (footballeur anglais)

– Eddie Veder (chanteur américain)

– Elton John (chanteur anglais)

– Finneas (chanteur américain)

– Idris (acteur anglais) et Sabrina Elba (mannequin canadienne et femme d’Idris Elba)

– J Balvin (chanteur colombien)

– John Legend (chanteur américain)

– Kacey Musgraves (chanteuse américaine)

– Keith Urban (chanteur australien)

– Kerry Washington (actrice américaine)

– Lang Lang (pianiste chinois)

– Lizzo (chanteuse américaine)

– Maluma (chanteur colombien)

– Paul McCartney (chanteur anglais)

– Priyanka Chopra Jonas (actrice indienne)

– Shah Rukh Khan (acteur indien)

– Stevie Wonder (chanteur américain)



L’émission sera également animée par Jimmy Fallon de The Tonight Show, Jimmy Kimmel de Jimmy Kimmel Live et Stephen Colbert de The Late Show. Les marionnettes de Sesame Street seront également présents pour aider à unifier et inspirer les gens du monde entier à mener des actions urgentes contre la COVID-19.

Collecte de fonds

Les fonds recueillis appuieront les efforts de l’Organisation Mondiale de la Santé pour combattre la pandémie de coronavirus.

Lady Gaga a toutefois précisé qu’il ne s’agira pas d’un téléthon. La campagne invite les investisseurs, les acteurs du changement et les dirigeants de fondations à actualiser leurs dons et à investir rapidement dans les efforts liés au COVID-19, par exemple en investissant dans des systèmes de santé mondiaux plus solides et dans le développement de vaccins.

À ce jour, des Global Citizen de plus de 130 pays ont entrepris des dizaines de milliers d’actions pour soutenir le Fonds de Solidarité de l’OMS.

L’émission spéciale « One World : Together At Home » sera encore plus grand, atteignant encore plus de personnes et suscitant encore plus d’actions pour soutenir l’OMS et la lutte mondiale pour mettre fin à la COVID-19.

Site internet de Global Citizen France

Diffusion sur France 2

One World : Together At Home relayé dans le monde entier sera diffusé par France 2 et France Télévisions sur sa plate-forme de streaming france.tv.

Plate-forme france.tv – Samedi 18 avril 2020 de 21h à 2h

One World : Together At Home sera également une émission numérique de plusieurs heures diffusée en ligne.

La diffusion virtuelle montrera l’unité entre toutes les personnes qui sont touchées par la COVID-19, tout en célébrant et en soutenant les travailleurs de la santé en première ligne dans le monde entier qui font un travail incroyable et salvateur.

Emission numérique disponible également sur plusieurs plateformes mondiales : Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.

Dimanche 19 avril 2020 de 2h à 4h

france 2 diffusera en direct la version courte du concert.

Dimanche 19 avril 2020 de 22h45 à 0h45

france 2 rediffusera la version courte du concert.

A noter que le concert sera en replay sur france.tv pendant 72 heures.

Sources : Global Citizen / France Télévisions – Images : DR – © Global Citizen / © France Télévisions